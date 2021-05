/R E P R I S E -- Avis aux médias - Négociations 2020 - Grève du personnel de soutien scolaire du Syndicat du soutien en éducation de la Pointe-de-l'Île/





MONTRÉAL, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la première journée de grève de ses membres, le Syndicat du soutien en éducation de la Pointe-de-l'Île affilié à la Centrale des syndicats du Québec invite les représentants des médias à une activité de mobilisation où la solidarité entre les classes d'emplois sera mise de l'avant.

« Malgré nos multiples tentatives, propositions et relances pour dénouer les discussions avec la partie patronale, le gouvernement ne semble avoir aucune volonté de régler la négociation en cours avec le personnel de soutien scolaire » explique Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ. « La grève est maintenant la seule manière de se faire entendre » ajoute-t-il.

« Le personnel de soutien scolaire est, plus que jamais, essentiel en éducation. La preuve, le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île a choisi d'annuler l'ensemble des services aux élèves du secteur des jeunes à cause de notre absence d'aujourd'hui, et ce, malgré que nous ayons décidé de ne pas faire de piquet de grève pour permettre aux personnels enseignant et professionnel d'offrir les services. Il est donc évident que l'école traditionnelle, comme nous la connaissons, ne peut avoir lieu sans nous. Il est donc temps que le gouvernement reconnaisse notre travail et nous considère à la hauteur de notre apport » souligne Stéphane Soumis, président du SSÉPÎ-CSQ.

Aide-mémoire



QUAND : Le 4 mai 2021 OÙ : Devant le siège social du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île

750 16e avenue Montréal (Québec) H1A 2T7 QUOI : Piquetage dès 7 h 30, manifestation devant le siège social du CSSPÎ. Possibilité de prises d'images et d'entrevues avec les porte-paroles présents à 9 h 45. QUI : Mme Line Camerlain, 1ere vice-présidente de la Centrale des syndicats du Québec et M. Stéphane Soumis, président du Syndicat du soutien en éducation de la Pointe-de-l'Île

Le SSÉPÎ-CSQ représente une trentaine de corps d'emplois de soutien scolaire au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île. Il regroupe plus de 3500 membres dans les établissements primaires, secondaires et les centres d'éducation aux adultes et de formation professionnelle de ce Centre de services scolaire.

