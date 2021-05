/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le mardi 4 mai 2021

11 h 30

Le premier ministre s'adressera aux Canadiens au sujet de la situation entourant la COVID-19. Un point de presse suivra. Le président du Conseil privé de la Reine et ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Anita Anand, l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, et l'administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada, le Dr Howard Njoo, seront présents.