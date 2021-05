Ookla et Mapbox annoncent un partenariat pour la connectivité du réseau géospatial





Ookla, société de renseignement réseau renommée à qui appartiennent Speedtest et Downdetector, et Mapbox, la première plateforme de cartographie et de localisation cloud pour les développeurs, s'engagent dans un partenariat mondial pour créer des solutions de cartographie révolutionnaires et compatibles avec le réseau. Les deux sociétés collaboreront sur des technologies qui apportent une nouvelle valeur significative à leurs clients respectifs.

Ookla et Mapbox sont particulièrement bien placées pour révolutionner les fonctionnalités d'analyse de réseau géospatial et de cartographie prenant en charge la connectivité, grâce à leurs capacités et à leur expertise combinées. Ookla collecte chaque jour des centaines de millions de mesures de performance et de qualité du réseau dans le monde, via sa plateforme Speedtest. De même, Mapbox permet aux développeurs d'intégrer une reconnaissance de localisation en temps réel à leurs propres applications, auxquelles plus de 600 millions d'utilisateurs accèdent chaque mois. Cette audience massive permet à Mapbox de maintenir de façon dynamique des cartes du monde qui sont constamment actualisées grâce aux commentaires des consommateurs. La combinaison d'éléments de ces plateformes produira des renseignements géospatiaux avec une localisation de grande précision qui mettra en valeur la disponibilité et les capacités de la connectivité réseau dans le monde entier.

L'intelligence réseau inégalée d'Ookla optimisera les produits Mapbox

Les clients de Mapbox auront la possibilité d'activer les fonctionnalités de sensibilisation à la connectivité, ouvrant ainsi un potentiel illimité pour des offres sophistiquées compatibles avec le réseau. Le SDK de navigation de Mapbox et le Mapbox Dash récemment annoncé maintiendront la fonctionnalité dans les zones où la connectivité est faible ou inexistante, grâce à l'intégration de l'intelligence réseau d'Ookla. Lorsque les technologies Speedtest seront activées, Mapbox gagnera en visibilité sur la connectivité prévue, permettant l'optimisation de l'itinéraire et la possibilité de précharger des directions ou d'autres données pertinentes, avant d'entrer dans une zone avec des capacités réseau dégradées.

Par exemple, Straightaway, l'application leader de Mapbox pour la planification optimale des itinéraires de livraison à grande échelle, utilise le SDK de navigation de Mapbox pour associer une longue liste d'adresses avec des données de trafic en direct, ce qui permet d'économiser plusieurs heures chaque jour. Avec l'ajout de l'intelligence réseau d'Ookla, les itinéraires peuvent être optimisés davantage pour maximiser la connectivité réseau tout au long de chaque trajet.

« Les données de couverture réseau haute résolution d'Ookla sont un complément parfait à la plateforme de localisation Mapbox », a déclaré Peter Sirota, PDG de Mapbox. « Nous sommes ravis de travailler avec Ookla pour explorer les nombreuses façons dont nous pouvons incorporer leurs riches données de connectivité à nos API, nos SDK et nos applications, afin d'offrir une expérience plus sûre pour les chauffeurs et plus de productivité pour les coursiers professionnels, même dans les environnements les plus déconnectés ».

L'expertise et les capacités géospatiales de Mapbox rendent les solutions d'entreprise d'Ookla opérationnelles

Comprendre et optimiser les performances du réseau est l'un des défis les plus difficiles auxquels sont confrontés les opérateurs et les régulateurs. Souvent, le fait même de connaître les zones où un réseau fournit une connectivité adéquate aux utilisateurs est un obstacle. C'est là que les solutions d'entreprise d'Ookla entrent en jeu, éclairant un paysage de performances réseau par ailleurs opaque pour aider le secteur à analyser et à améliorer l'Internet. L'expertise de classe mondiale et les solutions de cartographie et de géodonnées de Mapbox sont utilisées pour développer de nouvelles fonctionnalités innovantes dans les solutions Ookla. Imaginez les capacités de carte 3D de nouvelle génération de Mapbox intégrées dans les vues d'analyse de réseau en interne de Cell Analytics.

« Mapbox est la plateforme de localisation privilégiée d'Ookla », a déclaré Doug Suttles, co-fondateur et PDG d'Ookla. « Nos solutions Speedtest grand public et d'entreprise en dépendent déjà, et nous intégrons encore plus les fonctionnalités de Mapbox à presque tout ce que nous faisons. Nous sommes ravis de nous associer à un innovateur aussi constant et de le soutenir alors qu'il prend de l'expansion dans l'automobile et dans la logistique. »

Mapbox est également un partenaire clé d'Ookla for Goodtm, une initiative visant à fournir des informations et une expertise complémentaires aux organisations qui cherchent à améliorer la vie des gens via l'accessibilité à Internet.

Dans le cadre de leur partenariat, les deux sociétés se sont engagées à offrir les plus grands avantages aux consommateurs et aux entreprises, tout en maintenant la barre la plus élevée en matière de confidentialité et de sécurité des utilisateurs. De plus amples détails sur les résultats du partenariat seront partagés au fur et à mesure qu'ils émergeront.

À PROPOS D'OOKLA®

Ookla® est le leader mondial du renseignement des réseaux mobiles et haut débit, des applications de test et des technologies associées. Speedtest®, la plateforme de test de réseau phare d'Ookla, collecte chaque jour des centaines de millions de mesures sur les performances et la qualité des réseaux à travers le monde.

Les opérateurs, les entreprises et les agences gouvernementales s'appuient sur Ookla pour obtenir des informations immédiates et inégalées sur l'état des réseaux et des services en ligne. Le portefeuille de solutions d'entreprise d'Ookla comprend également Downdetector®, qui fournit une analyse en temps réel des conditions d'état et des pannes dans des secteurs tels que les services réseau, la finance et les jeux.

Ookla fait partie de Ziff Davis, une filiale de J2 Global, Inc. (NASDAQ : JCOM) et leader mondial des médias numériques opérant dans trois secteurs verticaux principaux : Technologie, jeux et achats. Le siège social d'Ookla est situé à Seattle, État de Washington, et compte des bureaux dans le monde entier. Vous trouverez davantage d'informations sur le site www.ookla.com.

À PROPOS DE MAPBOX®

Mapbox® propulse la localisation dans toutes les principales industries. Des millions de développeurs de matériel et de logiciels utilisent Mapbox pour ajouter une reconnaissance de localisation en direct incluant des cartes, des services de navigation et de recherche aux applications mobiles, aux systèmes logistiques et à la navigation automobile embarquée.

Le pipeline de données assisté par l'IA de Mapbox traite quotidiennement plus de 300 millions de milles de données de télémétrie routière en direct, anonymisées et agrégées, permettant à Mapbox de mettre continuellement la carte à jour partout dans le monde.

Fondée en 2010 dans un garage à Washington, D.C., Mapbox compte désormais plus de 600 millions d'utilisateurs actifs par mois qui se servent de ses cartes, une équipe mondiale de plus de 500 employés, et est utilisée par des leaders de l'industrie tels que General Motors, BMW, Porsche, Ford, Instacart, Adobe, CNN, IBM, Strava, The New York Times, Snapchat, Porsche, Square, The Weather Channel, Lonely Planet, Mastercard, les Nations Unies, Tableau, Land Rover et Microsoft Power BI. Pour en savoir plus, consultez www.mapbox.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 mai 2021 à 06:20 et diffusé par :