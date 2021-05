EURid révèle que l'Irlande est le premier pays pour la croissance des enregistrements dans son rapport d'activité du premier trimestre 2021





EURid a publié aujourd'hui son rapport d'activité du 1er trimestre 2021, partageant ses statistiques et développements trimestriels. Les faits marquants sont les suivants :

- 186 488 nouveaux enregistrements de noms de domaine ont été comptabilisés ;

- L'Irlande est le pays ayant la plus grosse croissance d'enregistrements avec +9,3% ;

- Un taux de renouvellement moyen de 79,3%.

Le nombre total des enregistrements a légèrement diminué, passant de 3 684 984 à la fin du quatrième trimestre 2020 à 3 681 337 à la fin du premier trimestre 2021, ce qui indique une suppression continue des noms de domaine liés au Brexit enregistrés au Royaume-Uni.

Les principaux développements au cours du trimestre sont les suivants :

- L'association avec la Global Cyber Alliance pour le projet Domain Trust ;

- Le lancement de la deuxième édition du concours artistique SAFEonLINE ;

- La prolongation du statut "SUSPENDU" des noms de domaine .eu liés au Brexit jusqu'au 30 juin 2021, au lieu de la date précédemment publiée du 31 mars 2021 ;

- La mise en oeuvre d'un outil KYC pour garantir que les informations contenues dans toute base de données gérée par EURid sont exactes et à jour.

Lire la suite du rapport d'activité d'EURid pour le premier trimestre 2021.

À propos d'EURid

EURid est l'organisation à but non lucratif qui gère les domaines de premier niveau .eu, .?? et .??, à la suite d'un appel d'offres et d'une nomination par la Commission européenne. EURid travaille avec plus de 700 bureaux d'enregistrement accrédités. Dans le cadre de son engagement continu envers la sécurité des données, EURid est certifié pour la norme de sécurité ISO27001 depuis 2013. EURid est également enregistré par le système européen de management environnemental et d'audit (EMAS). EURid a son siège à Diegem (Belgique) et des bureaux régionaux à Pise (Italie), Prague (République Tchèque) et Stockholm (Suède). Plus d'informations via notre site : www.eurid.eu.

Communiqué envoyé le 4 mai 2021 à 06:10 et diffusé par :