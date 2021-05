ROOQ : quatre poings pour des objectifs ambitieux





Christina Hammer et Agit Kabayel, partenaires sportifs pour la technologie révolutionnaire des capteurs - Victoire olympique et titre de champion du monde en vue

AACHEN, Allemagne, 4 mai 2021 /PRNewswire/ -- Le diagnostic de performance fait partie intégrante du sport depuis longtemps. Mais, jusqu'à présent, il n'y avait pas de technologie pouvant transférer à la boxe les collections de données connues d'autres sports, du football, par exemple, avec des analyses de performance importantes allant de la possession de balle aux taux de tackles, en passant par la précision des passes jusqu'au nombre de buts attendus. « Tout cela change avec notre technologie de capteurs », indique Ralf Rüttgers, PDG de ROOQ.

Christina Hammer, six fois championne du monde de boxe professionnelle, et Agit Kabayel, ex-champion d'Europe et espoir poids lourd avec 20 victoires en 20 combats professionnels, se sont déjà entraînés intensivement avec les capteurs ROOQ.

« ROOQ est le miroir parfait de mes performances. Ces petits capteurs me connaissent par coeur. Comme s'ils m'observaient depuis des années. Avec le shadow boxing (qui consiste à envoyer des coups dans le vide), nous vérifions nos mouvements devant un miroir et travaillons sur des corrections, légères ou plus importantes. Les capteurs ROOQ, quant à eux, me permettent de voir l'ensemble de mes performances d'entraînement pendant l'analyse des données », déclare Agit Kabayel. En route pour un championnat du monde en catégorie poids lourds, le jeune homme de 28 ans fait confiance à ROOQ.

Christina Hammer rêve également en grand. Championne du monde de boxe professionnelle, elle veut décrocher l'or aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Cette ré-amateurisation est une démarche inhabituelle. Elle implique, pour Christina Hammer, de devoir montrer son talent dans trois rounds. « Je ne sais pas si une boxeuse a déjà essayé de faire ce genre de chose. Bien sûr, j'avais un plan pour ce changement et également, une idée sur la façon dont cela pouvait fonctionner. Mais ROOQ me fournit des données précieuses pour mener mon projet à bien. C'est comme un appareil de navigation dans lequel j'entre une destination. Les capteurs ROOQ ne posent pas de questions, ils fournissent des réponses. »

Avec ROOQ, un coup de poing d'avance

L'entreprise entrera sur le marché international avec sa technologie d'analyse de l'entraînement dans quelques semaines. Une édition limitée de ROOQ Box est disponible à l'avance et l'application avec un planificateur d'entraînement individuel sera bientôt disponible pour les athlètes.

La technologie, qui a été développée en Allemagne, enregistre les paramètres de performance spécifiques à la ROOQ Box concernant la façon de porter un coup de poing, la vitesse du coup de poing, la variabilité et la puissance du coup de poing de chaque individu avec une précision scientifique de presque 100 %. Les capteurs différencient automatiquement entre la main gauche et la main droite, et identifient quatre types d'impacts différents par côté. L'athlète peut les utiliser n'importe quand et n'importe où. Mettez des capteurs, entraînez-vous et vous avez vos données. La Coaching Zone de ROOQ, le premier portail d'entraînement au monde pour la boxe, visualise les données de performance pour l'entraîneur et apporte de la transparence au processus. L'entraîneur peut ainsi se faire sa propre idée, découvrir les données et les évaluer.

Une première mondiale: l'absence d'anneau « Nous voulons faire notre part pour que la boxe continue de s'améliorer. Avec la technologie ROOQ, chaque boxeur, chaque entraîneur a, pour la première fois, la possibilité de mesurer individuellement ses performances d'entraînement et de progresser sur le long terme. Il s'agit d'une étape importante pour faire passer la boxe au numérique et en faire un sport à l'épreuve du temps », déclare Henry Maske, directeur des sports.

