Les organismes qui financent la recherche en quête d'un équilibre délicat et aux prises avec des ressources limitées et des priorités qui se multiplient





OTTAWA, ON, le 4 mai 2021 /CNW/ - Partout dans le monde, les organismes de financement de la recherche mettent à l'essai des approches créatives pour répondre aux besoins urgents, tout en jetant les bases de découvertes propres à satisfaire aux demandes imprévisibles de demain. D'après un nouveau rapport, intitulé Dynamiser la découverte, produit par un comité d'experts du Conseil des académies canadiennes (CAC), le Canada peut renforcer sa capacité de recherche en réduisant le fardeau administratif, en expérimentant des approches en matière de financement et en formant une main-d'oeuvre scientifique solide, résiliente et diversifiée.

« Au cours de la dernière année, nous avons constaté la puissance et le potentiel de la recherche transformatrice ainsi que la capacité des chercheurs et des organismes subventionnaires à s'adapter en temps de crise, déclare Shirley M. Tilghman, Ph. D., O.C., MSR, présidente du comité d'experts. Mais la pandémie a aussi exacerbé les inégalités préexistantes dans le milieu de la recherche et montré combien il est difficile pour les organismes subventionnaires de trouver un équilibre entre la satisfaction des besoins immédiats et le maintien du soutien à la recherche fondamentale spéculative. Nous soulignons dans notre rapport de nombreuses pratiques ayant cours à l'échelle internationale pour résoudre ces problèmes et certains autres. »

D'après le comité d'experts, la segmentation des subventions selon l'étape de la carrière peut contribuer à réduire les obstacles auxquels font face les chercheurs en début de carrière et améliorer le soutien apporté aux chercheurs tout au long de leur carrière. En outre, une plus longue période de validité des subventions et le soutien à la collaboration ont un effet bénéfique sur la recherche interdisciplinaire et à haut risque. L'expérimentation de nouvelles pratiques de financement, par exemple des prépropositions courtes ou un tirage au sort après une présélection des demandes, peut également aider les organismes subventionnaires à réduire le fardeau des candidats et des évaluateurs.

Les organismes subventionnaires jouent aussi un rôle crucial en améliorant la diversité au sein du corps professoral ainsi qu'en attirant et en maintenant en poste des chercheurs compétents. L'établissement de cibles explicites en matière de diversité, l'offre de programmes de financement distincts, l'adoption d'une charte sur l'égalité et le recours à des pratiques qui réduisent les préjugés dans l'évaluation par les pairs sont des pratiques prometteuses pour renforcer l'équité, la diversité et l'inclusion (EDI) dans le milieu de la recherche.

« Les organismes subventionnaires remplissent une fonction essentielle en canalisant les investissements publics vers de nouvelles découvertes et recherches afin de répondre à des besoins urgents de la société, explique Eric M. Meslin, Ph. D., MSRC, MACSS, président-directeur général du CAC. Nous espérons que ce rapport aidera ces organismes à prendre des décisions éclairées lorsqu'ils envisageront la manière de structurer leurs programmes de financement et d'en maximiser les retombées. »

Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) a demandé au Conseil des académies canadiennes de procéder à une évaluation indépendante, fondée sur des données probantes. Le comité d'experts avait pour mandat de se pencher sur les pratiques internationales efficaces en matière de financement de la recherche en sciences naturelles et en génie et de déterminer comment on pourrait les appliquer au Canada. Le rapport intitulé Dynamiser la découverte explore des pratiques de financement susceptibles d'améliorer le soutien aux chercheurs tout au long de leur carrière, de renforcer l'EDI et d'appuyer la recherche interdisciplinaire et à haut risque. Il met aussi en lumière des approches novatrices qui permettraient non seulement d'accroître l'efficience du financement, mais aussi de favoriser et de mesurer les retombées.

Pour télécharger le rapport, rendez-vous à www.rapports-cac.ca.

Cet après midi, la présidente du comité d'experts du CAC, Shirley M. Tilghman, va s'asseoir avec le président du CRSNG Alejandro Adem pour discuter de pratiques prometteuses de financement en sciences naturelles et en génie. Rendez-vous sur CRSNGTube à 13 h 45 (HAE).

À propos du Conseil des académies canadiennes

Le Conseil des académies canadiennes (CAC) est un organisme à but non lucratif qui effectue des évaluations indépendantes fondées sur des données probantes, par l'entremise de comités d'experts, afin d'éclairer l'élaboration de politiques publiques au Canada. Il a été fondé par trois organismes indépendants regroupant certains des esprits les plus brillants au Canada : la Société royale du Canada, l'Académie canadienne du génie et l'Académie canadienne des sciences de la santé. Leurs membres ou fellows et leurs hauts dirigeants siègent au conseil d'administration et au comité consultatif scientifique du CAC et nombre d'entre eux participent aux comités d'experts. Les académies fondatrices du CAC fournissent également des conseils et des commentaires tout au long du processus d'évaluation, ainsi que durant la sélection des membres des comités d'experts et la diffusion des rapports. Pour en savoir plus sur le CAC ou sur ses évaluations, rendez-vous à www.rapports-cac.ca.

Suivez-nous sur Twitter : @cca_reports

SOURCE Conseil des académies canadiennes

Communiqué envoyé le 4 mai 2021 à 06:00 et diffusé par :