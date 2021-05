Seismic annonce de nouvelles fonctionnalités de vente basées sur l'Intelligence Artificielle





Seismic, le fournisseur de plateforme d'aide à la vente (sales enablement) leader du secteur, présente aujourd'hui les nouvelles caractéristiques de Seismic Aura, son moteur d'Intelligence Artificielle. En permettant aux équipes sales d'accéder à une quantité de données internes et externes inégalée, Seismic Aura leur fournit des recommandations intelligentes pour optimiser les interactions avec leurs clients, faire progresser les transactions, et développer de nouvelles opportunités.

Les équipes sales doivent aujourd'hui jongler avec différentes priorités auxquelles s'ajoute une surcharge de contenu et des formations fastidieuses qui les empêchent de se consacrer pleinement à leur activité. Pour y remédier, le moteur d'IA Aura facilite les interactions avec les clients en fournissant des recommandations de contenu personnalisées et pertinentes basées sur les données de clients similaires. Aura fournit également un contexte autour de ces échanges, tel que l'historique des interactions du client (y compris celles avec d'autres collaborateurs de l'entreprise). Les équipes sales peuvent ainsi consacrer plus de temps au développement de relations durables avec leurs clients et à la création de liens de confiance avec ces derniers, et ainsi conclure plus de ventes.

« Les commerciaux d'aujourd'hui sont constamment sollicités et surchargés, ce qui les empêche souvent de se concentrer sur l'activité de vente. Aura leur permet de recentrer leurs efforts en termes de contenu, et à ne pas manquer les moments qui comptent lors de leurs interactions avec les clients », déclare Doug Winter, PDG et cofondateur de Seismic. « Notre approche de l'IA combine le meilleur de l'intelligence humaine et artificielle pour donner aux équipes sales un vrai avantage concurrentiel et le temps nécessaire pour nourrir des interactions avec des clients potentiels. Nous sommes impatients de pouvoir montrer ce dont Aura est capable. »

Seismic présentera sa vision en matière d'IA lors du Forrester B2B Summit North America qui se tiendra cette semaine. Les participants pourront en apprendre davantage sur le rôle de l'IA dans la vente lors d'une session qui se tiendra le mardi 4 mai, intitulée « How Intel Enables Sales Productivity Through AI » (Comment Intel améliore la productivité de ses ventes grâce à l'IA), au cours de laquelle Jam Khan, vice-président de Seismic chargé du marketing produit, s'entretiendra avec Jake Tatel, directeur mondial de la productivité et du sales enablement chez Intel. Tatel et Khan expliqueront le rôle essentiel que joue l'IA dans la simplification des tâches complexes et chronophages qui compliquent les processus de vente.

« Nous sommes ravis de travailler avec Seismic pour intégrer des solutions d'intelligence artificielle et de machine learning à nos processus de sales enablement », a déclaré Jake Tatel. « L'aspect « digital-first » que nous observons actuellement dans les habitudes de consommation signifie que les équipes sales doivent engager les clients avec le meilleur contenu possible, dans les moments qui comptent. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour se tourner vers l'IA et son potentiel de création d'une force de vente plus productive. »

Les participants au Forrester B2B Summit pourront également assister à une session de démonstration du produit menée par Aly Galvin, ingénieur commercial de Seismic, intitulée « La prochaine ère de la vente guidée par l'IA. » La session de Galvin montrera comment les équipes de vente peuvent utiliser Aura pour optimiser leur activité, avec une approche plus proactive et contextuelle.

Pour en savoir plus sur les capacités de vente guidée par l'IA de Seismic, cliquez ici ou visitez seismic.com/fr pour demander une démonstration.

À propos de Seismic

Seismic est la solution de Marketing et de Sales Enablement leader sur le marché, permettant d'aligner les équipes Go-to-market et de leur donner les moyens d'offrir des expériences client engageantes et sources de croissance. La Storytelling Platformtm de Seismic permet aux spécialistes du marketing d'orchestrer la distribution de contenu à travers tous les canaux, et aux commerciaux d'interagir avec les acheteurs potentiels à chaque étape de leur parcours. Plus de 700 entreprises dont IBM et American Express ont choisi la plateforme de Sales Enablement de Seismic. La Seismic Storytelling Platformtm s'intègre avec des plateformes centrales pour les entreprises, dont Microsoft, Salesforce, Google et Adobe. Seismic est basé à San Diego et dispose de bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Australie.

Pour découvrir comment les entreprises de votre secteur utilisent Seismic, veuillez consulter le site seismic.com/fr.

