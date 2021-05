GKN Powder Metallurgy crée une nouvelle unité commerciale, GKN Hydrogen





GKN Powder Metallurgy lance une nouvelle unité dédiée à l'hydrogène vert, GKN Hydrogen, le 11 mai 2021, avec une cérémonie de lancement virtuelle sur le marché

GKN Hydrogen est la première entreprise à proposer des solutions de stockage d'énergie renouvelable tout-en-un sans émissions, sûres et compactes, afin de favoriser la transition énergétique mondiale.

La technologie unique de stockage d'hydrogène vert de GKN Hydrogen basée sur les hydrures métalliques est le système le plus fiable et le plus sûr du marché

Le lancement de l'unité Hydrogène renforce le leadership technologique mondial de GKN Powder Metallurgy, parallèlement à d'autres avancées réalisées par l'entreprise, notamment dans le domaine de l'impression 3D.

La gamme de produits 100 % recyclables de GKN Hydrogen a été développée et affinée au cours des dernières années pour devenir la solution de stockage d'hydrogène la plus fiable et la plus sûre du marché. Les systèmes robustes produisent de l'hydrogène vert à partir de sources d'énergie renouvelables fluctuantes pour ensuite le stocker de manière compacte et sûre dans un hydrure métallique sur de longues périodes. En cas de besoin, l'hydrogène vert peut être utilisé directement ou reconverti en électricité et en chaleur pour diverses applications. La conception évolutive du système permet une polyvalence maximale, de l'alimentation de secours et de l'approvisionnement en énergie hors réseau aux logements résidentiels, au transport maritime et à l'industrie à grande échelle.

Peter Oberparleiter, directeur général de GKN Powder Metallurgy, a déclaré : « GKN Hydrogen est une entreprise incroyablement passionnante qui jouera un rôle clé à l'avant-garde de la transition énergétique. À l'aide d'une technologie de pointe ayant de profondes répercussions et des possibilités de développement considérables, nous contribuons à résoudre le problème du stockage de l'hydrogène et à fournir une énergie propre pour tous, qui soit verte, sûre et compacte. »

Avec le lancement de GKN Hydrogen, sa deuxième unité opérationnelle dédiée aux technologies innovantes aux côtés de GKN Additive, GKN Powder Metallurgy renforce sa position de fournisseur de solutions technologiques de pointe pour l'avenir. Tirant parti de la position de leader mondial de l'entreprise dans le domaine des solutions de poudre métallique, GKN Hydrogen fait oeuvre de pionnier en matière de stockage d'hydrogène vert sûr et sans émissions pour aider les organisations et les sociétés du monde entier à atteindre leurs objectifs de neutralité carbone aujourd'hui et dans les années à venir.

Et Peter Oberparleiter de poursuivre : « Nous avons créé GKN Hydrogen après avoir consulté des collègues de tous les services de GKN Powder Metallurgy et sommes fiers d'être perçus comme un catalyseur pour une infrastructure d'approvisionnement énergétique décentralisée et neutre en carbone. Nous sommes très heureux de présenter notre nouvelle unité opérationnelle au monde entier le 11 mai 2021. Notre mission est de mettre fin aux changements climatiques, pour nous-mêmes et pour les générations à venir. »

GKN Powder Metallurgy est le leader mondial en matière de solutions de poudres métalliques, des poudres métalliques avancées aux composants métalliques frittés à haute performance. Tirant parti de ses solides compétences de base, l'entreprise accélère son expansion dans les secteurs de croissance futurs que sont la fabrication additive et le stockage de l'hydrogène. En tant qu'unité opérationnelle autonome de Melrose PLC, GKN Powder Metallurgy comprend aujourd'hui quatre unités opérationnelles : GKN Powders, GKN Sinter Metals, GKN Additive et GKN Hydrogen. Ensemble, GKN Powder Metallurgy permet à plus de 6 000 personnes de résoudre des problèmes sur 29 sites, plaçant ainsi son réseau technologique mondial au plus haut niveau.

