OpenGate Capital finalise la vente de Bois & Matériaux à Chausson Matériaux S.A.S





OpenGate Capital, société internationale de capital-investissement, a annoncé aujourd'hui la vente de Bois & Matériaux (« B&M ») à Chausson Matériaux, grande entreprise du secteur de la distribution de matériaux de construction. L'accord a été initialement signé en janvier 2021 et les conditions n'ont pas été divulguées.

Basé à Pacé, en France, et disposant de plus de 130 filiales dans le pays, B&M est l'un des principaux distributeurs de matériaux de construction en France. Au cours de la période de cinq ans durant laquelle elle était détenue par OpenGate, l'entreprise a été entièrement revitalisée sous la direction du PDG Yves Martin, et avec le soutien de l'équipe des opérations d'OpenGate.

Julien Lagrèze, associé et responsable Europe chez OpenGate Capital, a commenté : « Lorsque nous avons examiné B&M pour la première fois, nous avons découvert une entreprise peu performante, mais qui offrait de vastes opportunités. Nos connaissances approfondies de l'investissement en France et notre compréhension du marché des matériaux de construction nous ont motivés à acquérir cette entreprise complexe sur le plan opérationnel. La stratégie d'OpenGate s'est concentrée sur l'amélioration des résultats, la construction d'une entreprise plus forte et plus résiliente, avec des opérations améliorées, ainsi qu'une intégration transparente avec la direction, dans un court laps de temps depuis la réalisation de l'acquisition. Je tiens à remercier le PDG Yves Martin et l'équipe d'OpenGate pour leurs remarquables accomplissements ».

Tout au long de la détention d'OpenGate, l'entreprise a connu une croissance significative de l'EBITDA. Lors de l'acquisition, l'activité avait un EBITDA d'environ 5,8 millions d'euros. Suite à la cession d'une activité non-stratégique, Guimier, en 2017, l'EBITDA s'élevait à près de 2,4 millions d'euros. De la période 2017 à la fin 2020, l'EBITDA de B&M a atteint 28,6 millions d'euros, soit 10 fois plus en trois ans. Cette croissance transformationnelle a été obtenue grâce à l'exécution de la thèse d'investissement et du processus opérationnel d'OpenGate, pendant un cycle de conditions de marché turbulentes, y compris la pandémie mondiale. Les accomplissements opérationnels comprennent :

Achèvement d'un démembrement et d'une transition de la société mère basée au Royaume-Uni

Fermeture de succursales non rentables

Amélioration des achats grâce à une rationalisation de la gamme de produits et de la base de fournisseurs

Mise en place d'un programme d'efficacité commerciale pour améliorer l'organisation, les processus et les outils des ventes

Rationalisation des fonctions et de l'organisation du back-office

Création de nouvelles plateformes logistiques entièrement optimisées

Développement d'un outil de tarification numérique innovant afin de préserver et d'optimiser la marge

Le PDG de B&M, Yves Martin, a déclaré : « Le partenariat était complètement différent des autres sociétés de capital-investissement. Dès le départ, OpenGate a compris B&M, et le démarrage rapide a été attribué à leurs activités et à la collaboration des équipes de fusions et acquisitions. La présence d'OpenGate aux États-Unis et en Europe, avec une équipe française très ancrée dans les nuances du marché local, nous a donné confiance dès le début de notre relation. OpenGate a fait preuve de résilience et de patience, laissant le temps à B&M de mettre en oeuvre le changement de la meilleure manière, ce qui ne constitue généralement pas l'approche standard en private equity ».

« Avec la sortie, B&M se trouve à l'une des périodes les plus intéressantes du secteur français des matériaux de construction depuis des années. Elle a été construite comme la deuxième entreprise nationale du pays, sans place pour un joueur numéro trois. La vente à Chausson ouvre un nouvel avenir radieux, avec l'accès aux meilleurs projets en France ou paneuropéens dans les 10 prochaines années », a déclaré Yves Martin.

B&M compte plus de 2 100 employés et des sites répartis dans le nord de la France, avec deux réseaux principaux : Réseau Pro et Panofrance.

À propos d'OpenGate Capital

