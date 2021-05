Joachim Creus nommé vice-président du conseil d'administration de JAB, et successeur désigné du président du conseil Peter Harf





JAB est heureux d'annoncer que son associé principal Joachim Creus a été nommé vice-président du conseil d'administration de JAB où il officiera en tant que successeur désigné du président du conseil Peter Harf.

M. Creus exerce chez JAB depuis plus de 10 ans, et a joué un rôle essentiel dans le développement du cabinet en une société mondiale d'investissement. Il a oeuvré au coeur des principales initiatives d'investissement et d'expansion de JAB, notamment dans le cadre de toutes ses acquisitions de plateformes, et dans la création du JAB Consumer Fund. M. Creus a également travaillé intensément avec le groupe d'actionnaires d'ancrage préexistant de JAB, qu'il continue de soutenir.

« Les Reimann ont toujours estimé que mon successeur devrait fondamentalement faire partie de leur famille étendue. Joachim a passé les 10 dernières années à apprendre à mieux les connaître ainsi que la prochaine génération de dirigeants, tout en assumant progressivement des rôles toujours plus importants dans les entités administratives et d'exploitation de la famille, » a déclaré le président du conseil d'administration de JAB, Peter Harf. « Étant donné ses valeurs morales irréprochables et sa compréhension intime des priorités de la famille, personne n'est mieux positionné que Joachim pour diriger la prochaine période de croissance. »

M. Creus restera basé à Londres, et il travaillera en étroite collaboration avec les associés directeurs de JAB pour superviser les capitaux gérés par JAB dans son écosystème, y compris JAB Consumer Fund. M. Creus est directeur de nombreuses sociétés JAB, parmi lesquelles JDE Peet's et Coty.

« Joachim est une véritable star. Non seulement a-t-il gagné sa place en tant que plus jeune partenaire de l'histoire de JAB dès l'âge de 35 ans, mais il a aussi, pendant sa décennie passée au sein de la société, négocié avec succès des contrats pour une valeur de plus de 100 milliards USD. L'intégrité de Joachim est sans égale et je fais pleinement confiance à son jugement, dans toutes les situations, » a commenté le PDG de JAB, Olivier Goudet. « En tant qu'associé JAB et confident de la famille, Joachim a passé son temps à vivre et travailler entre l'Europe et les États-Unis et a joué un rôle fondamental dans le développement d'une société d'investissement durable idéalement positionnée pour une création de valeur à long terme continue. »

