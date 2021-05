15e campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux

5N Plus inc. annoncera ses résultats du premier trimestre, le 10 mai 2021 après la fermeture des marchés. Une conférence téléphonique aura lieu le 11 mai 2021 à 8 h (heure avancée de l'Est) pour discuter des résultats. 5N Plus annonce également que...





L'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OPPQ) est satisfait de constater que le rapport de la Commission Laurent est animé par un souci que les enfants puissent grandir dans une société bienveillante où la protection de l'enfance...





La mairesse suppléante de Ville-Marie et conseillère de la Ville du district de Sainte-Marie, madame Sophie Mauzerolle, le chef médical, secteur environnement urbain et santé des populations, à la Direction régionale de la santé publique de Montréal,...





LONGUEUIL, QC, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) reçoit avec beaucoup de satisfaction le rapport final de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la...





À la suite du dévoilement attendu du rapport issu de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (Commission Laurent), l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) et la Commission de la santé et des...