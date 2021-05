Nouveau parc riverain de Lachine - Lachine s'associe à Aire commune et au Festival de Musique Émergente dans la création de son aménagement transitoire estival





MONTRÉAL, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - La population montréalaise pourra profiter d'une série d'aménagements transitoires sur le site enchanteur du futur parc riverain de Lachine dès cet été, en attendant la réalisation pérenne du parc riverain. Avec la collaboration d'Aire commune, l'arrondissement de Lachine mettra à la disposition des visiteurs un service de location d'embarcations légères non motorisées, une série d'aménagements conviviaux et une programmation unique, avec la collaboration du Festival de Musique Émergente (FME), selon l'évolution du contexte sanitaire et en respect des directives qui seront en place.

« Il s'agit d'un premier pas concret vers la transformation de ce site unique, de cette destination qui met en valeur le caractère insulaire de notre ville. Nous sommes très fiers d'en redonner l'accès à l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais. Après des mois de confinement, nous serons aussi particulièrement heureux de leur offrir ce lieu de détente exceptionnel pour la période estivale à venir », a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Du 10 juin au 26 septembre, la population montréalaise sera invitée à profiter de cinq zones sur le site. Chacune d'entre elles sera dédiée à une activité distincte, en synergie avec les caractéristiques de ce lieu unique à Montréal, proposant des lieux de détente, de socialisation, de découverte gastronomique ainsi que la location d'embarcations. Si les mesures sanitaires le permettent, une programmation culturelle sera déployée par l'arrondissement et le Festival de Musique Émergente en Abitibi-Témiscamingue (FME).

« Nos grands parcs sont un atout inestimable pour Montréal. Au cours des 5 prochaines années, quelque 25 millions de dollars seront investis dans le parc riverain de Lachine pour le bien de la population montréalaise et de sa qualité de vie. En plus de venir ajouter de l'espace vert, il offrira un accès exceptionnel à l'eau. Protéger, rétablir et mettre en valeur les milieux naturels, les berges et la biodiversité, voilà ce que nous faisons, voilà des gestes concrets pour la transition écologique qui s'inscrivent parfaitement dans notre vision Montréal 2030 », a indiqué Robert Beaudry, responsable de la gestion et de la planification immobilière, de l'habitation, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au comité exécutif.

« Nous avons hâte de vous accueillir sur notre site, au milieu de la baie, en toute sécurité, pour que vous puissiez, en collaboration avec nos organismes et nos commerçants locaux, louer des embarcations à petit prix, profiter de cours, d'activités et de concerts intimes. J'espère que l'on pourra se réunir, en accord avec les mesures sanitaires, pour assister à l'un des festivals de musique les plus primés au Québec, le FME. Ainsi, nous capitalisons sur l'attractivité de nos lieux pour renforcer l'économie de Lachine », a mentionné la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic.

« Toute l'équipe d'Aire commune est heureuse de contribuer à l'animation transitoire du lieu avec un projet à échelle humaine. L'ensemble des aménagements et la programmation seront réfléchis de façon à mettre en valeur ce site exceptionnel à Montréal et à laisser toute la place à la communauté locale pour qu'elle s'approprie l'espace », a ajouté Marie-Pier Tessier De L'Étoile, cofondatrice et directrice générale d'Îlot 84 / Aire commune.

« Plusieurs amateurs de musique se déplacent à Rouyn-Noranda pour assister à notre festival annuel. Les gens de la région montréalaise pourraient donc avoir un avant-goût de la programmation de notre 19e festival, qui se déroulera en septembre prochain », a conclu Claude Fortin, présidente du FME.

Consultation publique à venir

En prévision de la programmation et de l'aménagement permanent du futur parc riverain de Lachine, les citoyennes et les citoyens sont invités à participer à une démarche de cocréation dans le cadre d'une consultation publique qui sera lancée par la Ville de Montréal en juin. Les propositions recueillies à l'occasion de cet exercice permettront de bonifier l'esquisse proposée par la Ville et de développer un projet répondant aux attentes de la population pour les années à venir. Les détails de cette consultation seront annoncés au cours des prochaines semaines.

