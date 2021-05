Laval dévoile Info-règlements : un nouveau portail innovateur en urbanisme





LAVAL, QC, le 3 mai 2021 /CNW/ - Laval lance aujourd'hui une version préliminaire d'Info-règlements : un portail informatique libre-service unique au Québec en matière de diffusion et de consultation de la réglementation d'urbanisme de la Ville de Laval. Ce portail inédit et innovateur permet aux citoyens et aux professionnels d'accéder plus facilement à la réglementation et d'identifier rapidement un lieu ou une propriété à l'aide d'une carte interactive pour en obtenir les principales informations réglementaires. Accessible sur divers appareils technologiques (PC, portable, cellulaire, tablette, etc.), ce portail s'avère un complément important à l'expérience utilisateur liée au projet de règlement du Code de l'urbanisme (CDU) de la Ville.

«?Trouver et déchiffrer la règlementation d'urbanisme peut devenir un véritable casse-tête lorsqu'on veut s'y référer. Je suis persuadé que c'est le cas pour beaucoup de citoyens. Info-règlements est un outil qui facilitera la compréhension et l'interprétation de la réglementation. Ce portail est une première dans le monde municipal québécois. Encore une fois, Laval exprime son leadership en matière d'accessibilité et de qualité de l'information à la population. J'ai la conviction que cet outil encouragera les citoyens, ainsi que les professionnels en consultation externe, à développer, enrichir et embellir notre ville.?»

-- Stéphane Boyer, maire suppléant et vice-président du comité exécutif

Un portail innovant

Info-règlements permet de consulter les principales informations réglementaires, notamment à l'aide de la recherche avancée par adresse, selon son profil que l'on soit résident, professionnel ou commerçant :

La propriété visée à l'aide de la carte interactive qui couvre l'ensemble du territoire de la ville?;

qui couvre l'ensemble du territoire de la ville?; La grille de zonage illustrée comprenant les principales informations réglementaires pertinentes à la zone (usages, hauteurs, marges d'implantation, stationnement, etc.)?;

À terme, la version finale d'Info-règlements permettra d'ailleurs plusieurs types de recherches avancées à travers la nouvelle réglementation comme la recherche des zones autorisant un usage en particulier (ex. : les zones où sont autorisées un restaurant). Que ce soit pour la réalisation de projets de développement, d'aménagement, de construction ou de rénovation, ce nouveau portail permettra une consultation informatique facilitée, transparente, vulgarisée et imagée.

De plus, Info-règlements est une occasion de se familiariser avec le contenu du projet de règlement de code de l'urbanisme en vue de la consultation publique qui se déroulera au cours des prochaines semaines.

Un tournant historique pour Laval

Rappelons que par l'adoption du projet de règlement de CDU, Laval devient la 1re ville au Québec à adopter et à appliquer à l'ensemble de son territoire une approche innovante et durable en urbanisme, basée sur la forme urbaine (Form-Based Code). On y retrouve :

Plus de 500 illustrations, tableaux et schémas permettant de faciliter la lecture et l'interprétation de nombreuses dispositions réglementaires?;

permettant de faciliter la lecture et l'interprétation de nombreuses dispositions réglementaires?; La synthèse des grandes intentions , au début de chacune des sections du règlement, qui permet de mieux saisir les objectifs visés par la Ville?;

, au début de chacune des sections du règlement, qui permet de mieux saisir les objectifs visés par la Ville?; Des fiches synthèses pour chaque type de milieux permettront de regrouper, en quelques pages, l'essentiel des normes s'appliquant à un terrain, dans un type de milieux donné.

La rédaction du projet de règlement s'est appuyée sur 18 études réglementaires en amont afin d'alimenter la réflexion sur les grands enjeux lavallois : il s'agit donc d'une future réglementation adaptée aux besoins et aux nouvelles réalités.

L'environnement au premier plan

Il faut souligner que le projet de règlement de CDU intègre de façon transversale les principes de développement durable sur tout le territoire. De plus, il confirme la protection accordée aux milieux humides et aux boisés d'intérêt et reflète ainsi la volonté de la Ville d'offrir à tous les Lavallois des milieux de vie diversifiés, sains, conviviaux et à échelle humaine.

Parmi les nombreuses mesures mises de l'avant par le CDU, soulignons l'intégration d'équipements écologiques aux projets et le verdissement dans ces multiples applications.

La version complète du portail Info-règlements sera lancée lors de l'entrée en vigueur du règlement de code de l'urbanisme (CDU) qui se fera au cours des mois qui suivront l'adoption par le conseil municipal prévu en 2022.

