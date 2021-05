Le Parti libéral du Québec réagit au dépôt du rapport sur la Commission spéciale des droits des enfants et la protection de la jeunesse





QUÉBEC, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - La protection de la jeunesse doit être au coeur de nos priorités. La mise en place de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, pour donner suite aux tristes évènements du décès de la jeune fille de Granby en 2019, a été un jalon important pour l'amélioration des services de protection de la jeunesse au Québec. Le Parti libéral du Québec prend acte du rapport déposé par les commissaires aujourd'hui. La porte-parole de l'opposition officielle pour la protection de la jeunesse, madame Kathleen Weil, a fait la déclaration suivante :

«?Tout d'abord, je tiens à souligner le travail colossal fait par les membres de la commission, des consultations, jusqu'au rapport exhaustif final déposé aujourd'hui. Nous accueillons positivement et avec ouverture le rapport que vous avez produit et croyons qu'il fera une réelle différence. Évidemment, face à l'ampleur du travail effectué, nous devons prendre le temps d'étudier les recommandations en détail dans les prochains jours. Cependant, nous pouvons, d'ores et déjà, affirmer que nous travaillerons de façon constructive avec le gouvernement pour permettre aux jeunes et au personnel du réseau d'être mieux soutenus. Nous espérons que le gouvernement caquiste s'engagera dans la mise en oeuvre rapide des solutions. Afin de pouvoir progresser rapidement, nous lui demandons de nous indiquer quelles recommandations il souhaite prioriser et de nous déposer un échéancier de mise en oeuvre des recommandations. Nous pourrons ainsi poursuivre, ensemble, le travail pour assurer un meilleur avenir pour nos jeunes.?»

Kathleen Weil, porte-parole de l'opposition officielle pour la protection de la jeunesse.

