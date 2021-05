Subaru Canada poursuit sur sa lancée avec de fortes ventes en avril





Fortes ventes en avril avec la livraison de 5 199 véhicules

Tous les modèles en hausse par rapport à l'an dernier, les Crosstrek, Ascent et Outback ont tracé la voie

Avril record pour la région du Québec

MISSISSAUGA, ON, le 3 mai 2021 /CNW/ - Subaru Canada, Inc, (SCI) commence le deuxième trimestre en force avec la livraison en avril de 5 199 véhicules. Les Crosstrek, Ascent et Outback ont tracé la voie et, grâce aux excellents résultats de l'ensemble des modèles, Subaru a enregistré de fortes ventes en avril.

Cet excellent résultat marque une progression de 303 p. 100 par rapport au même mois l'an dernier, alors que la marque poursuit son formidable élan en route vers les mois d'été.

« Avec l'été qui s'en vient, j'entrevois une année importante pour Subaru », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction SCI. « "Notre gamme primée est en croissance et nous continuons d'offrir aux Canadiens un amalgame unique de qualité, sécurité et performances avec des véhicules prêts pour l'aventure. »

La Crosstrek remaniée poursuit sa fulgurante progression avec la vente de 1 827 unités, un bond de 410,3 p. 100 par rapport au même mois l'an dernier. Parfaite pour les familles, l'Ascent a aussi enregistré de fortes ventes en avril avec la livraison de 306 unités, une progression de 356,7 p. 100 par rapport à avril 2020. Les ventes d'Outback ont aussi progressé en avril, avec la livraison de 1 122 unités, un bond de 333,2 p. 100. L'ensemble de la gamme Subaru a signé d'excellents résultats. Il s'est vendu 1 106 Forester (+292,2 p. 100) et 42 BRZ (+281,8 p. 100). Les ventes de Legacy ont progressé de 182,8 p. 100, celles de l'Impreza, de 131,7 p. 100 et celles de l'emblématique WRX/STI, de 171,1 p. 100 par rapport à l'an dernier.

Subaru a reçu un superbe soutien de toutes les régions, le Québec en tête avec un record de vente en avril.





Avril 2021 5 199 Réel pour le mois 1 290 Année précédente (même mois) 3 909 Différence 303,0 % MÀCJ c. MPAD 16 459 2021 AÀCJ 10 885 2020 AÀCJ 5 574 Différence 51,2 % AÀCJ vs. MPAD 5 199 T2 2021 1 290 T2 2020 3 909 Différence 303,0 % Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

SOURCE Subaru Canada Inc.

Communiqué envoyé le 3 mai 2021 à 15:13 et diffusé par :