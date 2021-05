Avis aux médias - Négociations 2020 - Grève du personnel de soutien scolaire de la FPSS-CSQ





QUÉBEC, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la première journée de grève de ses membres, la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) invite les représentants des médias à une conférence de presse devant l'Assemblée nationale.

Aide-mémoire

QUAND : Le 4 mai 2021, à 9 h



OÙ : Assemblée nationale, devant la Fontaine de Tourny



QUOI : Conférence de presse dans le cadre de la première journée de grève du personnel de soutien scolaire CSQ;

Possibilité de prises d'images et d'entrevues avec les porte-paroles présents.



QUI : Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ;

Sonia Éthier, présidente de la CSQ;

Marwah Rizqy, députée de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation;

Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouin co-chef de Québec solidaire;

Véronique Hivon, députée de Joliette et porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière d'éducation.

Complément d'information :

De plus, une activité de mobilisation regroupant les membres du Syndicat du personnel de soutien des Premières-Seigneuries aura lieu à 11 h, devant le Conseil du trésor.

Citations :

« Malgré nos multiples tentatives, propositions et relances pour dénouer les discussions avec la partie patronale, le gouvernement ne semble avoir aucune volonté de régler la négociation en cours avec le personnel de soutien scolaire. À preuve, nous étions complètement absents des discours de dimanche, autant pour le premier ministre que pour madame Sonia Lebel » explique Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ. « La grève est malheureusement devenue la seule manière de nous faire entendre » ajoute-t-il.

« Le personnel de soutien scolaire est, plus que jamais, essentiel en éducation. La preuve, le centre de services scolaire des Premières-Seigneuries a choisi d'annuler la journée d'école à cause de notre absence d'aujourd'hui, et ce, malgré que nous ayons décidé de ne pas faire de piquet de grève pour permettre aux personnels enseignant et professionnel d'offrir les services. Il est donc évident que l'école traditionnelle, comme nous la connaissons, ne peut avoir lieu sans nous. Il est temps que le gouvernement reconnaisse notre travail et nous considère à la hauteur de notre apport » souligne Dominic Latouche, président du Syndicat du personnel de soutien des Premières-Seigneuries.

À propos de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire est le seul regroupement au Québec représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 catégories d'emplois réparties en 24 commissions scolaires et 19 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 30 000 membres.

SOURCE Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

Communiqué envoyé le 3 mai 2021 à 15:11 et diffusé par :