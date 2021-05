Invitation aux médias - Opération haute vitesse Canada-Québec - conférence de presse sur l'accès à Internet haute vitesse en Outaouais





QUÉBEC, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le député fédéral de Pontiac et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, M. William Amos, le député fédéral d'Argenteuil-La Petite-Nation et secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés, M. Stéphane Lauzon, le ministre de la Famille et ministre responsable de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec pour le volet Internet haute vitesse, M. Gilles Bélanger, le député de Gatineau, M. Robert Bussière, ainsi que le vice-président pour le Québec de Xplornet, M. Charles Beaudet, invitent les représentants et représentantes des médias à une conférence de presse virtuelle sur l'accès à Internet haute vitesse dans la région de l'Outaouais.

Date : Mardi 4 mai 2021



Heure : 10 h

Connexion à la conférence de presse.

Pour accéder à la conférence de presse, vous devrez créer un compte ou vous authentifier sur la plateforme Zoom. Les représentants et représentantes des médias doivent s'authentifier de la façon suivante : Prénom Nom (média représenté).

Il est recommandé de se connecter 10 minutes avant l'heure indiquée.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 3 mai 2021 à 15:00 et diffusé par :