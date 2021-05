Amorell Saunders N'Daw nommée rédactrice principale de la recommandation professionnelle visant à contrer le racisme envers les Noirs





TORONTO, le 3 mai 2021 /CNW/ - L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (l'« Ordre ») s'associe avec Amorell Saunders N'Daw pour produire une recommandation professionnelle visant à contrer le racisme envers les Noirs.

« Je suis fière de travailler avec l'Ordre sur cette très importante initiative, affirme Mme Saunders N'Daw. Dans le domaine de l'éducation, les enseignantes et enseignants sont sur la ligne de front. C'est pourquoi il est crucial de leur fournir les outils nécessaires pour reconnaitre et comprendre le racisme envers les Noirs afin de pouvoir agir. »

Mme Saunders N'Daw est directrice d'Amorell & Co ainsi que partenaire et chef en matière d'équité, de diversité et d'inclusion au sein de KBRS, l'une des figures dominantes au chapitre du capital humain au Canada. Elle appuie des organismes privés et publics dans une vaste gamme de secteurs en leur donnant des conseils et de la formation pour créer des cultures plus inclusives.

Elle possède de l'expérience dans divers secteurs d'activités, dont les études supérieures, les soins de santé et les organismes communautaires. Elle a joué des rôles de cadres gestionnaires au sein de ministères, d'organismes publics au sens large ainsi que d'agences de relations publiques. Elle a récemment obtenu un certificat portant sur la diversité et l'inclusion à l'Université Cornell.

« Notre partenariat avec Mme Saunders N'Daw renforce notre engagement continu à éliminer le racisme systémique en éducation, déclare Paul Boniferro, superviseur de la transition de l'Ordre. Nous avons hâte de pouvoir apprendre et profiter de son expérience. »

« Nos recommandations professionnelles traitent de besoins concrets en temps réel, de dire Derek Haime, EAO, registraire et chef de la direction de l'Ordre. La recommandation visant à contrer le racisme envers les Noirs fournira aux enseignantes et enseignants agréés de l'Ontario un cadre d'autoréflexion qui orientera et enrichira leur pratique quotidienne. »

La recommandation professionnelle sortira plus tard cette année.

Au sujet de nos recommandations professionnelles

Nos recommandations professionnelles ont pour but d'orienter le jugement et la pratique professionnels de nos membres. Elles concernent tous nos membres, y compris les enseignantes et enseignants, les conseillères et conseillers pédagogiques, les directions d'école et directions adjointes, les agentes et agents de supervision, les directrices et directeurs de l'éducation, nos membres qui occupent un poste ailleurs qu'au sein d'un conseil scolaire, ceux qui enseignent dans les écoles privées et indépendantes, ainsi que ceux qui occupent un poste exigeant d'être titulaire d'un certificat de qualification et d'inscription.

Notre engagement

Nous sommes engagés et défendons depuis longtemps et de façon continue l'antioppression, l'équité et l'inclusion. Nous reconnaissons qu'il y a toujours plus de travail à faire à ce sujet et sommes déterminés à agir en ce sens, y compris en continuant de nous sensibiliser; en prenant des initiatives, le cas échéant; et en consultant ou en suivant l'exemple, au besoin, afin d'appuyer des pratiques, politiques et procédures antioppressives et antiracistes.

À notre sujet

L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario régit et règlemente la profession enseignante dans l'intérêt public. Nous fixons des normes d'exercice et de déontologie, menons des audiences disciplinaires et agréons des programmes de formation à l'enseignement pour nos quelque 232 000 membres travaillant au sein d'écoles et d'établissements financés par les fonds publics de la province. L'Ordre est l'organisme d'autorèglementation professionnelle comptant le plus de membres au Canada.

