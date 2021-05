La Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine unira virtuellement les Canadiens en mai





L'événement annuel de collecte de fonds apporte de l'aide et de l'espoir au nombre croissant de personnes atteintes d'un trouble neurocognitif

TORONTO, le 3 mai 2021 /CNW/ - Le 30 mai, les Canadiens se rassembleront pour célébrer l'édition 2021 de la Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine : le plus grand événement de collecte de fonds qui soutient directement les plus d'un demi-million de personnes atteintes d'un trouble neurocognitif.

Alors que la pandémie a négativement impacté tant de services partout au pays l'année dernière, les Canadiens se sont toutefois réunis pour participer à la toute première marche virtuelle et ont recueilli plus de 5,1 millions de dollars. Ces fonds ont permis à la Société Alzheimer d'offrir ses services en ligne et de continuer à soutenir les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif et leurs proches aidants d'un océan à l'autre. Mais plus de fonds sont nécessaires pour répondre à la demande croissante de services de soutien cruciaux, notamment de counseling, de programmes de jour et de répit pour les proches aidants.

« La Marche de cette année a pris encore plus d'ampleur étant donné que la pandémie a entraîné un plus grand isolement et une plus grande demande de nos services et de notre soutien, a expliqué Ronan Ryan, chef de la direction de la Société Alzheimer du Canada. Nos clients et leurs proches aidants comptent sur les Canadiens pour qu'ils marchent pour leurs proches et recueillent des fonds d'une importance vitale pour combattre les troubles neurocognitifs. Nous sommes tellement reconnaissants envers nos marcheurs pour la passion et l'engagement dont ils ont fait preuve l'année dernière, et nous leur demandons de se joindre à nous à nouveau. »

En participant à une marche locale, les participants font une différence positive dans la vie des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif et celle des membres de leur famille. Voici comment vous impliquer :

Inscrivez-vous en vous rendant à marchepourlalzheimer.ca.

En mai, marchez à votre manière! Faites preuve de créativité en vous promenant dans le quartier, en empruntant les escaliers ou en faisant du yoga chez vous!

Prenez une photo ou une vidéo, téléchargez-la dans les médias sociaux et incluez le mot-clic #MarchepourlAlzheimerIG.

Participez à la diffusion en direct sur la page Facebook de la Société Alzheimer du Canada , dimanche 30 mai à 16 h. Nous y partagerons des histoires et célébrerons ensemble.

« IG est fière de soutenir la Société Alzheimer ainsi que ses efforts visant à sensibiliser le public et recueillir des fonds pour trouver un remède curatif, a quant à lui déclaré Damon Murchison, le président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine. Nous connaissons tous quelqu'un qui a été affecté par les troubles neurocognitifs et nous avons conscience de l'impact important qu'ils exercent sur les personnes qui doivent les affronter, les familles et les proches aidants. Nos employés et conseillers sont impatients de participer à la Marche chaque année et nous nous engageons à soutenir les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons. »

Au sujet de la Société Alzheimer

La Société Alzheimer est le principal organisme de bienfaisance national oeuvrant dans le domaine de la santé qui se consacre aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'un autre trouble neurocognitif au Canada. Active dans les communautés partout au Canada, la Société informe, offre des programmes et des services aux personnes ayant reçu un diagnostic et aux proches aidants. Le Programme de recherche de la Société Alzheimer est le bailleur de fonds principal de la recherche visant à mieux comprendre les causes des troubles neurocognitifs, améliorer les traitements et les soins et à trouver des remèdes curatifs.

Au sujet d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine gérait un actif de près de 107 milliards de dollars au 31 mars 2021 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada et gérait un actif total d'environ 248 milliards de dollars au 31 mars 2021.

SOURCE Société Alzheimer du Canada

Communiqué envoyé le 3 mai 2021 à 12:11 et diffusé par :