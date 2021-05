Simplifier la vie des canadiens de la classe moyenne qui achètent leur première maison





TORONTO, le 3 mai 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada aide les Canadiens de la classe moyenne à acheter leur première habitation grâce à l'Incitatif à l'achat d'une première propriété (IAPP).

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), Adam Vaughan, Secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et Terry Beech, député de Burnaby-Nord--Seymour, a annoncé le lancement de l'élargissement de l'Incitatif à l'achat d'une première propriété pour Toronto, Vancouver et Victoria, tel que proposé dans l'Énoncé économique de l'automne.

À compter d'aujourd'hui, le 3 mai 2021 et jusqu'à la fin du programme, l'admissibilité pour les demandeurs des régions métropolitaines de recensement de Toronto, Vancouver et Victoria est élargie en relevant le seuil de leur revenu admissible de 120 000 $ à 150 000 $ et en augmentant leur seuil d'emprunt total de 4 à 4,5 fois leur revenu admissible. Avec une mise de fonds minimale, cette expansion ciblée fait passer le prix maximal des maisons pour les acheteurs d'une première maison admissibles dans ces villes d'environ 505 000 $ - selon les paramètres initiaux du programme - à environ 722 000 $. Les paramètres initiaux demeureront les mêmes pour tous les autres marchés de l'habitation.

L'Incitatif à l'achat d'une première propriété aide les familles de la classe moyenne à faire les premiers pas vers l'accession à la propriété en réduisant le montant de leur prêt hypothécaire assuré et leurs mensualités hypothécaires correspondantes.

Consultez les précisions sur l'Incitatif à l'achat d'une première propriété et le feuillet d'information expliquant les économies potentielles.

Citations

« Au Canada, les maisons sont conçues pour être habitées par des familles canadiennes. L'élargissement du programme Incitatif à l'achat d'une première propriété, que nous annonçons aujourd'hui et que nous nous étions engagés à créer dans l'Énoncé économique de l'automne, aidera les acheteurs d'une première résidence et permettra aux personnes vivant au coeur de certains des marchés immobiliers les plus coûteux au Canada de réaliser leur rêve de devenir propriétaire. » - L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. L'Incitatif à l'achat d'une première propriété vient en aide aux Canadiens de la classe moyenne qui ont besoin d'une aide supplémentaire pour payer leurs frais de logement. Grâce à des versements hypothécaires plus abordables, les familles auront plus d'argent dans leurs poches chaque mois, qu'elles pourront dépenser pour améliorer leur qualité de vie, maintenant et pour les années à venir. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« L'Incitatif à l'achat d'une première propriété est la composante de la Stratégie nationale sur le logement qui aide les Canadiens à accéder à la propriété. Notre gouvernement reconnaît que faire le choix d'être propriétaire pour la première fois est un défi, surtout dans les grands marchés où les coûts de logement augmentent le plus rapidement. À cette fin, ces nouvelles améliorations à l'Incitatif augmentent l'admissibilité du programme à Toronto, Vancouver et Victoria pour permettre maintenant des achats jusqu'à 722 000 $. Ceci donnera aux nouveaux propriétaires un meilleur accès aux options de logement qui répondent à leurs besoins. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

« L'Incitatif à l'achat d'une première propriété a été conçu à l'intention des Canadiens de la classe moyenne qui ont besoin d'aide pour assumer les coûts du logement. Grâce aux nouvelles améliorations de l'Incitatif offertes à partir d'aujourd'hui, les personnes qui cherchent à acheter dans les marchés coûteux des RMR de Vancouver et de Victoria auront plus d'options de logement à leur disposition. » - Terry Beech, député, Burnaby-Nord--Seymour

Quelques faits à propos de l'Incitatif à l'achat d'une première propriété

L'Incitatif à l'achat d'une première propriété (l'Incitatif) du Canada aide les accédants à la propriété admissibles à acheter leur première habitation, car il réduit le montant de leur prêt hypothécaire assuré et leurs mensualités hypothécaires correspondantes.

aide les accédants à la propriété admissibles à acheter leur première habitation, car il réduit le montant de leur prêt hypothécaire assuré et leurs mensualités hypothécaires correspondantes. Le gouvernement du Canada a alloué 1,25 milliard de dollars par le biais du budget 2019 sur trois ans (à partir de 2019) pour ce programme.

a alloué 1,25 milliard de dollars par le biais du budget 2019 sur trois ans (à partir de 2019) pour ce programme. Grâce à cet Incitatif, les acheteurs d'une première propriété admissibles, qui ont la mise de fonds minimale nécessaire pour obtenir un prêt hypothécaire assuré (auprès de Canada Guaranty, de la SCHL ou de Sagen) pourront demander au gouvernement du Canada de financer une partie de leur achat au moyen d'un genre de prêt hypothécaire avec participation.

de financer une partie de leur achat au moyen d'un genre de prêt hypothécaire avec participation. L'Incitatif offre aux acheteurs d'une première habitation admissibles l'option d'un prêt hypothécaire avec participation correspondant à 5 % ou 10 % de la valeur d'une habitation nouvellement construite ou à 5 % de la valeur d'une habitation existante.

Il n'est pas nécessaire de faire de remboursements réguliers; l'Incitatif ne porte pas intérêt et l'emprunteur peut rembourser le montant de l'Incitatif en tout temps, sans pénalité pour remboursement anticipé.

Du 3 mai 2021 à la fin du programme, le gouvernement élargit l'Incitatif afin d'accroître l'admissibilité dans les régions métropolitaines de recensement de Toronto , Vancouver et Victoria en relevant le seuil de revenu admissible de 120 000 $ à 150 000 $ et en augmentant leur seuil d'emprunt total de 4 à 4,5 fois leur revenu admissible. Les paramètres initiaux demeureront les mêmes pour tous les autres marchés de l'habitation.

, et en relevant le seuil de revenu admissible de 120 000 $ à 150 000 $ et en augmentant leur seuil d'emprunt total de 4 à 4,5 fois leur revenu admissible. Les paramètres initiaux demeureront les mêmes pour tous les autres marchés de l'habitation. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi - ce qui comprend plus de 13 milliards de dollars engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi - ce qui comprend plus de 13 milliards de dollars engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020. Les mesures clés du budget de 2021 en matière de logement comprennent aider à construire, à réparer et à appuyer 35 000 logements abordables pour les Canadiens vulnérables grâce à un investissement de 2,5 milliards de dollars et à une réaffectation de 1,3 milliard de dollars en fonds existants.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

