Filaction et le gouvernement du Québec, lancent INNOGEC-Relance





QUÉBEC, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - Filaction et le gouvernement du Québec annoncent la mise sur pied d'INNOGEC-Relance afin de soutenir les entreprises d'économie sociale ayant été touchées par la crise sanitaire. Dans le contexte actuel, certains besoins spécifiques aux entreprises ont émergé et seront soutenus par INNOGEC - Relance, notamment les plans de redressement, la gestion du changement et l'ajustement de modèles d'affaires.

Dans le cadre d'INNOGEC-Relance, les entreprises collectives qui rencontrent des défis dus à la crise sanitaire pourront bénéficier d'un financement pour une première intervention afin de dresser un état de la situation de l'entreprise. Une deuxième intervention sera possible pour accompagner l'entreprise dans son plan de gestion du changement, de redressement ou de l'ajustement de son modèle d'affaires.

Depuis le lancement d'INNOGEC en 2017, ce sont 112 entreprises de l'économie sociale qui ont pu bénéficier de services professionnels de conseils. Au total, plus de 900 000 $ ont été accordés en subventions pour un coût total des interventions de plus de 4 millions de dollars.

« En offrant des services de proximité qui répondent aux besoins des individus et des collectivités, les entreprises d'économie sociale contribuent activement à la vitalité économique de toutes les régions. Ces fonds les aideront à se relever de la crise et à se restructurer pour favoriser leur pérennité. Nous avons besoin de leur contribution afin de bâtir une nouvelle économie plus performante, prospère et inclusive. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches et du Bas Saint-Laurent

« Filaction est fier de contribuer au développement de l'économie sociale du Québec. INNOGEC a démontré au cours des dernières années la nécessité pour les entreprises collectives de bénéficier d'une aide technique pour les accompagner dans leur croissance. Avec la pandémie, INNOGEC-Relance permettra aux entreprises d'économie sociale touchées par la crise sanitaire de bénéficier d'une aide nécessaire à la reprise de leurs activités. »

Milder Villegas, directeur général de Filaction

À propos de Filaction

Filaction est un fonds de développement qui soutient les PME québécoises, notamment celles de l'économie sociale, de la diversité, de la culture et du tourisme. Il offre du financement à différentes clientèles d'entrepreneurs et porte une attention particulière aux petites et moyennes entreprises situées dans les régions du Québec, aux communautés et aux groupes mal desservis par les institutions financières traditionnelles. Ce fonds constitue un outil durable de développement économique, social et régional. Filaction a été créé en 2001 à l'initiative de Fondaction, d'où proviennent ses capitaux investis. Pour en savoir plus : www.filaction.qc.ca

SOURCE Filaction

Communiqué envoyé le 3 mai 2021 à 12:00 et diffusé par :