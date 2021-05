Karine Vanasse devient la porte-parole de Nissan au Québec





Nissan Canada est ravi d'annoncer aujourd'hui que Karine Vanasse devient la porte-parole officielle de la marque au Québec. L'actrice québécoise, qui agissait depuis récemment en tant qu'ambassadrice du Nissan Rogue 2021, poursuit sa relation avec Nissan.

Pour la première fois, Nissan s'associe avec une porte-parole au Québec. « Nous sommes très fiers de poursuivre notre collaboration avec Karine », mentionne Adam Paterson, Directeur du marketing chez Nissan Canada. « Karine partage les valeurs de la marque, comme la confiance, la modernité, le style, et l'innovation accessible. Nous avons retrouvé ces valeurs communes lors de notre première collaboration avec Karine en tant qu'ambassadrice du Nissan Rogue 2021, qui fut un succès. Poursuivre sur cette voie s'est donc fait naturellement. Nous souhaitions également continuer de nous rapprocher des Québécois, et Karine est la meilleure personne pour nous accompagner dans cette voie. »

« Avoir été l'ambassadrice du Nissan Rogue 2021 a été une expérience nouvelle et très enrichissante pour moi », souligne Karine Vanasse. « Je suis honorée d'être la première porte-parole de la marque Nissan au Québec. Je me réjouis de relever cet excitant défi, et de continuer à faire rayonner Nissan au Québec. »

En plus d'engagements de relations publiques, Karine sera également présente sur les réseaux sociaux où elle publiera du contenu pour souligner l'année 2021, une année qui nous fera « Redécouvrir Nissan ». Dans le cadre de cette campagne, développée par l'agence Tam-Tam\TBWA, différentes thématiques seront mises en place pour promouvoir les nouveaux véhicules et ceux à venir, ceci dans le but d'accompagner les Québécois dans tous leurs déplacements et leur faire découvrir les nouvelles technologies et innovations de la marque. Pour amorcer son rôle de porte-parole, Karine participera à une première campagne publicitaire sur le thème « Redécouvrir notre monde », où les routes du Québec seront mises à l'honneur. D'autres thématiques de redécouvertes seront dévoilées tout au long de l'année.

La notion de « redécouverte » vient appuyer le lancement de 10 nouveaux véhicules en 20 mois, qui a commencé en mai 2020, et qui fait partie d'un plan de transformation de l'entreprise centré sur un nouveau modèle d'affaires et un changement de culture de l'entreprise.

Pour visionner la publicité de Nissan et Karine Vanasse pour « Redécouvrir notre monde », veuillez cliquer ici.

-30-

Communiqué envoyé le 3 mai 2021 à 11:35 et diffusé par :