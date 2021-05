Avis aux médias - Disponibilité média de la responsable de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal





MONTRÉAL, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - La responsable de l'inclusion sociale, sports et loisirs, condition féminine, itinérance, et de la jeunesse au comité exécutif de la Ville de Montréal, Nathalie Goulet, est disponible pour commenter la mise à l'abri des occupants du terrain Steinberg du Ministère des transports du Québec, situé dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Les représentantes et représentants des médias sont invités à confirmer leur présence et communiquer leur demande aux coordonnées ci-bas.

Date : Le lundi 3 mai 2021



Lieu : Devant l'entrée de l'hôtel de ville,

155 Notre-Dame Est, Montréal



Heure : 12 h 30

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 3 mai 2021 à 11:10 et diffusé par :