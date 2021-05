Opération haute vitesse - Une somme de 38 M$ pour donner accès à Internet haute vitesse à plus de 2 850 foyers de la MRC du Granit d'ici septembre 2022





QUÉBEC, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - Grâce à un investissement total de 38 millions de dollars, réalisé par l'entremise de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, 2 850 foyers de la MRC du Granit auront accès aux services Internet haute vitesse d'ici septembre 2022. Les projets seront mis en oeuvre par TELUS et Sogetel.

Le député fédéral de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, M. Joël Lightbound, le député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec (volet Affaires municipales), M. François Jacques, ainsi que le vice-président du développement d'entreprise de Sogetel, M. Richard Biron, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les investissements annoncés accéléreront le déploiement d'infrastructures fiables et performantes dans les municipalités visées, dont la liste se trouve en annexe.

Pour déployer les services Internet haute vitesse dans la MRC du Granit, TELUS recevra une somme de 5,2 millions de dollars, en vue de couvrir 450 foyers. La valeur totale du projet est de 12,2 millions de dollars. De son côté, Sogetel obtiendra un financement de 21,3 millions de dollars afin de couvrir 2 400 ménages, pour un projet d'une valeur totale de 25,9 millions de dollars. Au cours des prochaines semaines, TELUS et Sogetel procéderont à l'inventaire de ces territoires pour s'assurer qu'aucun foyer ne sera laissé sans service.

« La pandémie de COVID-19 a montré qu'il n'a jamais été aussi important de connecter toutes les Québécoises et tous les Québécois à l'Internet haute vitesse. C'est pourquoi notre gouvernement investit pour connecter les foyers et les entreprises de la MRC du Granit d'ici septembre 2022. Nous continuerons d'investir et de travailler en partenariat avec le Québec jusqu'à ce que tous les foyers et entreprises aient l'accès à l'Internet haute vitesse dont ils ont besoin. »

Joël Lightbound, député fédéral de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« L'accessibilité à Internet haute vitesse se trouve dans mes actions priorisées depuis mon élection comme député de Mégantic, en octobre 2018. Je suis donc évidemment très fier de savoir qu'enfin, les citoyennes et les citoyens de la MRC du Granit pourront avoir accès à ce service essentiel d'ici l'automne 2022. Je ne compte plus le nombre de rencontres liées à cet important dossier. Je remercie tous les élus concernés de leur patience et de leur très grande collaboration dans ce projet. »

François Jacques, député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec (volet Affaires municipales)

« Le groupe Sogetel est implanté dans la MRC du Granit, depuis plusieurs années, notamment à Nantes, Saint-Ludger, Lambton, Courcelles, Saint-Romain et Saint-Sébastien. L'annonce d'aujourd'hui est l'aboutissement d'une bonne collaboration entre Sogetel et la MRC du Granit, pour que tous les résidents puissent avoir accès à Internet haute vitesse. Nous sommes heureux de contribuer au développement économique régional en offrant aux citoyens un service essentiel, surtout en cette période de pandémie. »

Richard Biron, vice-président du développement d'entreprise de Sogetel

« Nos 6 000 membres de l'équipe au Québec sont engagés à poursuivre activement le déploiement de nos réseaux, et à participer à la relance économique de nos régions. Nous voulons créer un futur meilleur en mettant notre technologie au service de nos communautés. La pandémie a renforcé l'importance d'une connectivité fiable et rapide pour garder le contact avec nos proches, consulter un professionnel de la santé à distance ou continuer nos études et activités professionnelles en ligne. Déjà 93 pour cent des familles et entreprises du territoire que nous servons ont accès à notre réseau PureFibre, et nous poursuivons nos investissements conjoints avec l'objectif de connecter tous les ménages à Internet haute vitesse d'ici septembre 2022. Nous sommes également ravis d'étendre notre gamme supérieure de produits et services résidentiels aux familles de la MRC du Granit qui pourront profiter d'une vaste sélection d'appareils connectés en santé et pour la maison et de nos solutions évoluées de sécurité et de divertissement. »

Marie-Christine D'Amours, vice-présidente de TELUS pour les solutions aux consommateurs et l'expérience client au Québec

L'Opération haute vitesse assure le branchement de 148 000 foyers, notamment par des ententes sans précédent avec six des plus grandes compagnies de télécommunications. Cela est rendu possible grâce à un investissement, à parts égales, de 826,3 millions de dollars des gouvernements du Canada et du Québec.

et du Québec. Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars à l'infrastructure Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle, dont 1 milliard de dollars qui proviennent du Budget 2021.

Annexe : Opération haute vitesse Canada-Québec - liste des municipalités visées par les projets de Sogetel et TELUS

Projets de Sogetel

MRC du Granit : Audet Courcelles Lac-Drolet Lac-Mégantic Lambton Marston Milan Nantes Notre-Dame-des-Bois Piopolis Saint-Augustin-de-Woburn Sainte-Cécile-de-Whitton Saint-Ludger Saint-Robert-Bellarmin Saint-Romain Saint-Sébastien Stornoway Stratford Val-Racine

Projets de TELUS

MRC du Granit : Audet Frontenac Lac-Drolet Lac-Mégantic Sainte-Cécile-de-Whitton

