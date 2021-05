Des essais du système d'alertes au public seront effectués au Canada le 5 mai





OTTAWA, ON et GATINEAU, QC, le 3 mai 2021 /CNW/ - Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)

Le 5 mai 2021, toutes les organisations provinciales et territoriales de gestion des urgences effectueront des alertes d'essai au public au Canada, sauf en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse et au Nunavut. Ainsi, des alertes d'essai seront diffusées à la télévision, à la radio ainsi que sur les appareils mobiles compatibles et connectés à un réseau sans fil LTE (évolution à long terme) ou à un réseau sans fil plus récent (5G) dans toutes les provinces et tous les territoires.

Les essais réguliers du Système national d'alertes au public permettent aux intervenants de valider et d'améliorer le rendement et la fiabilité du système pour veiller à ce qu'il fonctionne comme prévu en cas de situation qui met la vie en danger.

Les messages seront identifiés comme des alertes d'essai et ils ne nécessiteront aucune action de la part des Canadiens.

Les alertes d'essai seront diffusées selon le calendrier suivant :

5 mai 2021

Alberta 13 h 55 (HAR) Colombie-Britannique 13 h 55 (HAP) Manitoba 13 h 55 (HAC) Nouveau-Brunswick 10 h 55 (HAA) Terre-Neuve-et-Labrador 10 h 55 (HAT) Territoires du Nord-Ouest 13 h 55 (HAR) Nouvelle-Écosse *aucun test prévu* Nunavut *aucun test prévu* Ontario *aucun test prévu* Île-du-Prince-Édouard 12 h 55 (HAA) Québec *aucun test prévu* Saskatchewan 13 h 55 (HNC) Yukon 13 h 55 (HAP)

Pour qu'un appareil sans fil reçoive une alerte d'essai, il doit :

être connecté à un réseau sans fil LTE ou à un réseau sans fil plus récent (5G) au moment où l'alerte d'essai est diffusée;

être capable de recevoir une alerte publique sans fil;

être doté d'une version canadienne récente de son système d'exploitation.

Si un appareil mobile répond à ces conditions et qu'il ne reçoit pas le message d'essai, les Canadiens doivent communiquer avec leur fournisseur de services sans fil.

Pour en savoir plus sur les alertes d'essai, les Canadiens peuvent consulter le site Web En Alerte.

Faits en bref

Depuis janvier 2019, des centaines de messages d'alerte d'urgence ont été transmis avec succès par les organisations de gestion des urgences pour prévenir les Canadiens d'une situation qui peut mettre leur vie en danger. Ces alertes ont permis de sauver des vies.

Les alertes au public sont importantes en temps de crise et elles ont récemment été utilisées pour relayer des informations cruciales sur la pandémie de la COVID-19 au public.

Tous les appareils vendus par les fournisseurs de services sans fil après le 6 avril 2019 devraient être compatibles avec les alertes sans fil au public.

Les appareils compatibles peuvent réagir différemment aux alertes au public selon la marque, le modèle et le système d'exploitation de l'appareil.

Le Système national d'alertes au public fait appel à divers intervenants :

Sécurité publique Canada est le ministère fédéral responsable de la gestion des urgences et il coordonne l'élaboration des politiques relatives aux alertes au public avec les intervenants fédéraux, provinciaux et territoriaux.

est le ministère fédéral responsable de la gestion des urgences et il coordonne l'élaboration des politiques relatives aux alertes au public avec les intervenants fédéraux, provinciaux et territoriaux.

Les messages d'alerte d'urgence sont diffusés par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ainsi que par les organisations de gestion des urgences désignées pour avertir le public de menaces imminentes, comme des tornades, des feux de forêt, des inondations ou des alertes Amber.



Les autorités provinciales et territoriales sont responsables de diffuser les messages d'essai prévus.



Pelmorex inc. exploite le Système d'agrégation et de dissémination national d'alertes qui transmet les alertes aux diffuseurs et aux fournisseurs de services sans fil.



Le CRTC réglemente les fournisseurs de services de radiodiffusion et de télécommunication qui transmettent les alertes d'urgence au public.



Les stations de radio et de télévision ainsi que les fournisseurs de services de télévision diffusent les messages.



Les fournisseurs de services sans fil transmettent les alertes aux appareils cellulaires sans fil.

Produits connexes

Liens connexes

Déposer une plainte ou poser une question

Restez branché

Suivez-nous sur Twitter : @CRTCfra

Aimez-nous sur Facebook : www.facebook.com/crtcfra

SOURCE Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Communiqué envoyé le 3 mai 2021 à 11:00 et diffusé par :