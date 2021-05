Cologix finalise l'acquisition du centre de données de la Silicon Valley





Élargissant ainsi sa portée géographique et l'accès au nuage hyperscale dans les principaux marchés nord-américains avec un hub d'interconnexion additionnel

DENVER, le 3 mai 2021 /CNW/ - Cologix, le chef de file dans le domaine des interconnexions neutres au réseau et des centres de données hyperscale edge en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui avoir conclu l'acquisition d'un nouveau centre de données, vXchnge, qui offre 84 000 pieds carrés et un campus de cinq acres, à Santa Clara, en Californie. L'installation, qui a été rebaptisée SV1, est située au 2050, avenue Martin, à Santa Clara, au coeur de la Silicon Valley.

« La croissance accélérée des services infonuagiques continue de stimuler la demande des clients pour la connectivité aux applications, aux données, aux télécommunicateurs, aux réseaux et aux multi-nuages pour un accès direct vers le edge », a déclaré Laura Ortman, présidente et chef des revenus de Cologix. « Cette acquisition étend l'empreinte de Cologix dans la Silicon Valley, le deuxième plus grand hub d'interconnexion au monde. Nous sommes heureux d'accueillir nos nouveaux employés et clients chez Cologix. Ces nouveaux clients peuvent désormais accéder à notre solide écosystème de réseaux et de fournisseurs de télécommunications, de nuages publics, de fournisseurs de services infonuagiques et de partenaires via la plateforme Cologix. »

Cette acquisition renforce la plateforme Cologix et la stratégie « cloud-first » en étendant sa portée numérique aux États-Unis avec un centre d'interconnexion déjà opérationnel pour prendre en charge les transformations numériques dans cette région.

Points saillants:

Cologix offre maintenant plus de 84 000 pieds carrés d'espace de centre de données dans la Silicon Valley;

SV1 se trouve sur un terrain de 5 acres très convoité à Santa Clara;

Passerelle vers le nuage avec accès à tous les principaux fournisseurs de services infonuagiques et réseaux via Cologix Access Marketplace pour une connectivité directe virtuelle et sur demande à Amazon Web Services® Direct Connect, Google Cloud Platformtm Interconnect, Microsoft® Azure ExpressRoute, IBM Cloudtm Direct Link et Oracle® Cloud Infrastructure FastConnect, ainsi qu'à de nombreuses autres plateformes infonuagiques;

Connectez-vous à plus de 15 fournisseurs de télécommunications et à des réseaux dans la salle d'interconnexion (MMR) qui se trouve dans l'installation même;

Élargit l'empreinte nationale de Cologix aux États-Unis, atteignant l'objectif de couverture totale des marchés américains avec des accès directs vers le nuage;

Offre un environnement résilient et sécurisé, y compris des cabinets et des suites privées;

Prend en charge les déploiements haute densité;

Le centre de données est une installation de niveau Tier III maintenable de façon concurrente. Il a été bien construit avec des produits et des systèmes écoresponsables. De plus, il a été bien entretenu et ne nécessitera qu'une mise à jour minimale pour l'amener aux standards de Cologix;

Systèmes fiables et écoénergétiques avec une garantie de disponibilité à 100% et une redondance intégrée;

une redondance intégrée; Service public d'électricité municipal fourni par Silicon Valley Power avec des tarifs nettement inférieurs à ceux des autres fournisseurs régionaux;

Possibilité d'agrandir considérablement l'installation existante pour accueillir plus de clients.

