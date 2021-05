RBC s'engage à verser 250?000 $ à la Fondation de l'OMS pour soutenir la poursuite des efforts dans la lutte contre la COVID-19 à l'échelle internationale





Les fonds serviront à soutenir les populations et les collectivités à risque qui continuent d'être touchées par la propagation du virus dans le monde

TORONTO, le 3 mai 2021 /CNW/ - Alors que la COVID-19 continue d'avoir des effets dévastateurs dans de nombreuses régions du monde, en particulier en Inde, RBC s'est engagée à verser 250?000 $ à la Fondation l'OMS pour appuyer les efforts d'intervention contre la pandémie dans certaines des collectivités les plus vulnérables du globe.

Les dons seront versés à des collectivités dans des pays qui sont aujourd'hui gravement menacés par la COVID-19, et serviront à financer des programmes destinés à des populations à risque. Il s'agit notamment de répondre à des besoins urgents en fournitures médicales et en vaccins, et d'offrir d'autres services essentiels en ces temps extrêmement difficiles.

Au cours de la dernière année, RBC a versé plus de 11 millions de dollars pour appuyer les efforts d'intervention contre la COVID-19 dans la collectivité, tout en collaborant activement avec nos partenaires communautaires, des experts en la matière et les secteurs public et privé afin de continuer à offrir un soutien ciblé là où c'est le plus nécessaire.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86?000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivités-durabilite .

SOURCE RBC Groupe Financier

Communiqué envoyé le 3 mai 2021 à 10:30 et diffusé par :