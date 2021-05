Invitation aux médias - Annonce concernant les services de répit pour les personnes proches aidantes de Mont-Joli





QUÉBEC, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse virtuelle au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, ainsi que la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches, Marie-Eve Proulx, procéderont à une annonce concernant les services de répit pour les personnes proches aidantes de Mont-Joli.

Veuillez prendre note qu'en raison de la situation sanitaire actuelle, un seul représentant par média sera autorisé et que le nombre maximal de personnes autorisées lors de la conférence de presse sera également limité.

Il sera cependant possible de visionner la conférence de presse par vidéoconférence. Vous devez vous accréditer à l'adresse suivante afin de confirmer votre présence (sur place ou en ligne) et recevoir les instructions appropriées : jean-charles.del-duchetto@msss.gouv.qc.ca.

DATE : Le mardi 4 mai 2021



HEURE : 14 h



LIEU : Conférence virtuelle Zoom

Avis COVID-19 : Les personnes qui assistent à la conférence de presse ne doivent présenter aucun symptôme similaire à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. Notez que le port du masque d'intervention est obligatoire.

