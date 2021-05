Le REM de l'Est entre dans sa phase de consultation publique, CDPQ Infra lance de nombreuses initiatives pour aller à la rencontre de la population





MONTRÉAL, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - Tel qu'elle s'est engagée à le faire suivant l'annonce du REM de l'Est, CDPQ Infra invite maintenant la population à partager leur avis dans le cadre d'une vaste consultation publique et poursuit ses rencontres actives avec différentes parties prenantes et représentant.e.s de la société civile, avec plus d'une cinquantaine de rencontres tenues à ce jour.

Évalué à 10 milliards de dollars, le REM de l'Est représente le plus important investissement en transport collectif dans l'histoire du Québec et un levier important pour contribuer à la revitalisation de l'Est de la métropole. Suivant 18 mois d'analyses, un projet de référence a été présenté en décembre 2020. La démarche annoncée aujourd'hui permettra de poursuivre le travail et la planification détaillée du projet en allant à la rencontre de la population et ainsi contribuer à son optimisation et sa bonification.

Cette démarche offrira de nombreuses occasions de participation pour les citoyens souhaitant s'exprimer sur le projet du REM de l'Est, dans des formats variés visant à rejoindre le plus grand nombre de participants. Ce processus de consultation basé sur l'écoute et l'ouverture sera rigoureux, accessible, inclusif et transparent et sera appuyé par la participation de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec et de l'ARTM. CDPQ Infra réitère le souhait que de telles initiatives amènent le projet du REM de l'Est au niveau d'exemplarité souhaité.

« Le REM de l'Est est un projet d'envergure et nous savons que son succès passe par une période active d'écoute et d'échanges avec la population. En décembre 2020, nous avons présenté un réseau de transport qui a le potentiel de transformer la mobilité dans l'Est et de contribuer à revitaliser ce grand territoire. Aujourd'hui, nous poursuivons le travail en lançant une importante consultation pour aller à la rencontre de la population et recueillir leurs avis. Notre souhait est que les gens de l'Est s'approprient le projet, et qu'à travers ce processus, nous soyons à même de le bonifier et de l'optimiser grâce à leur apport. »

Jean-Marc Arbaud, président et chef de la direction de CDPQ Infra

« Aujourd'hui, nous lançons une grande invitation à la population. Le projet du REM de l'Est est toujours en phase de planification détaillée et il peut être bonifié. C'est le bon moment pour vous faire entendre, poser vos questions et participer à en faire un grand succès collectif »

Virginie Cousineau, directrice, Affaires publiques de CDPQ Infra et porte-parole du REM de l'Est

De nombreuses façons de vous informer et de vous prononcer

Quatre formules sont proposées aux citoyens, pour qu'ils puissent s'informer, poser leurs questions et partager leurs idées.

RENCONTRES D'INFORMATION VIRTUELLES

Pour tout savoir sur le projet et poser vos questions

10, 12 et 13 mai (respectivement le midi, le matin et le soir)

Lors des rencontres d'information, des représentant de CDPQ Infra présenteront le projet et répondront aux questions du public en présence des experts de CDPQ Infra et des partenaires du projet, notamment la Ville de Montréal, le ministère des Transports du Québec et l'ARTM.

Pour s'inscrire et connaître l'ensemble des détails de ces rencontres :

https://cdpqinfra.com/fr/monrem#seance.

À noter que les sessions d'information seront filmées et rendues disponibles en ligne sur le site web de CDPQ Infra.

WEBINAIRES

Pour aller encore plus loin sur des thématiques particulières

Le tracé : 19 mai à midi

La mobilité : 9 juin à midi

En plus des rencontres d'information, des webinaires auront lieu en mai et juin afin d'approfondir deux thématiques qui suscitent l'intérêt du public, c'est-à-dire le choix du tracé et les objectifs de mobilité du projet.

Le REM de l'Est suscite beaucoup de questions depuis son annonce ; le moment est propice pour pousser davantage la réflexion et mieux comprendre les assises sur lesquelles le projet repose.

Ces ateliers accueilleront des experts de CDPQ Infra, des partenaires du projet et des observateurs indépendants.

SESSIONS DE CONSULTATION

Pour vous prononcer et donner votre avis

Du 27 mai jusqu'au 10 juin

Des consultations virtuelles auront lieu par secteur afin de recueillir les commentaires du public ainsi que leurs recommandations.

Lors de ces consultations, le public sera invité à travailler en sous-groupes avec un.e facilitateur.e sur des thématiques précises reliées aux secteurs. La liste de ces thématiques et leur priorisation seront effectuées durant l'événement, de concert avec les participants et le facilitateur.

PLATEFORME DE CONSULTATION EN LIGNE

Pour partager votre opinion en tout temps

Finalement, si les citoyens ne peuvent participer aux séances proposées, ils pourront soumettre en tout temps et facilement leurs avis par le biais d'une plateforme interactive de consultations, disponible en ligne.

Cette plateforme leur permettra d'épingler leurs commentaires sur une carte du tracé, déposer leurs idées sur des post-it virtuels, et voter dans le cadre de sondages.

DOCUMENTATION DISPONIBLE

Pour prendre connaissance du projet

Dès aujourd'hui, il est possible de consulter différents documents et rapports sur le REM de l'Est dans le cadre de la période de consultation : https://cdpqinfra.com/fr/monrem#doc.

De nouveaux documents, rapports et analyses seront publiés régulièrement et au cours des prochains mois, afin de permettre au public de bien comprendre le projet de façon complète et transparente.

RÉSULTATS DE LA CONSULTATION PUBLIQUE ET PARTICIPATION AU BAPE

Un rapport sur l'ensemble des recommandations soumises par le public sera disponible à la fin de l'été 2021 par l'intermédiaire du site Internet de CDPQ Infra et un bilan sur les idées retenues sera présenté d'ici la fin de 2021.

À la suite de la directive émise par le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), le projet du REM de l'Est sera soumis à l'étude du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) en 2022. Lors de celles-ci, les citoyens pourront à nouveau s'informer et venir donner leur opinion sur le projet dans le cadre de ce processus.

La population est invitée à consulter la nouvelle section dédiée aux rencontres d'information et de consultations sur le site https://cdpqinfra.com/fr/monrem et à s'abonner à l'infolettre pour être tenu informée.

Pour suivre le projet sur Twitter : @CDPQInfra

SOURCE CDPQ Infra Inc.

Communiqué envoyé le 3 mai 2021 à 09:45 et diffusé par :