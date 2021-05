Le Recensement de la population et le Recensement de l'agriculture de 2021 commencent aujourd'hui!





OTTAWA, ON, le 3 mai 2021 /CNW/ - Statistique Canada est ravi d'annoncer que la collecte de données du Recensement de la population et du Recensement de l'agriculture de 2021 commence aujourd'hui!

Les Canadiens recevront par la poste leur lettre du recensement leur expliquant comment remplir aisément leur questionnaire en ligne, sur papier ou par téléphone. Le questionnaire en ligne est facile à remplir. Lorsque vous recevrez votre lettre ou votre questionnaire papier contenant un code d'accès sécurisé de 16 chiffres, veuillez consulter le www.recensement.gc.ca et sélectionner le bouton « Commencer le questionnaire ».

« Maintenant plus que jamais, il est essentiel que chacun et chacune d'entre nous participe au recensement. Le Recensement de 2021 nous aidera à mieux comprendre les répercussions de la pandémie sur différents groupes de population et différentes collectivités partout au pays, et il nous permettra de disposer de bonnes données afin de planifier la reprise après la pandémie et au-delà.

Nous avons pris toutes les mesures nécessaires en vue de mener un recensement sécuritaire qui permettra aux Canadiens de raconter leur histoire et de fournir des renseignements essentiels qui contribuent à la force de notre pays et de nos collectivités. Il est important que toutes et tous soient inclus dans le portrait changeant de notre nation. »

Anil Arora, statisticien en chef du Canada, Statistique Canada

Le Recensement de la population

Le questionnaire du recensement est assigné à chaque ménage. Le Recensement de la population vise à dénombrer l'ensemble de la population canadienne. Cela comprend les citoyens canadiens (de naissance ou par naturalisation), les immigrants reçus, les personnes qui revendiquent le statut de réfugié (p. ex. les demandeurs d'asile), les agents du Service extérieur canadien, les membres des Forces armées canadiennes en poste à l'extérieur du Canada et les personnes titulaires d'un permis de travail ou d'études.

La population canadienne compte sur les données du recensement pour se renseigner sur l'évolution du pays et sur ce qui compte pour elle. Nous nous fions tous aux principales tendances socioéconomiques et à l'analyse des données du recensement pour prendre d'importantes décisions qui ont une incidence sur nos familles, nos quartiers et nos entreprises.

Les données du Recensement de 2016 ont joué un rôle clé pour nous aider à comprendre les répercussions de la COVID-19 et à y réagir. Les administrations publiques fédérale et provinciales se servent des données locales sur la population, l'âge, le revenu et le logement pour déterminer les personnes les plus vulnérables en ce qui a trait à la crise sanitaire et économique actuelle. De plus, les distributions de vaccins ont été effectuées selon le nombre d'habitants en se fondant sur les données du recensement.

Statistique Canada a adapté le processus de collecte pour s'assurer que tous les Canadiens et ses employés restent en sécurité tout en participant à cet exercice national essentiel. Les données recueillies dans le cadre du Recensement de 2021 éclaireront bon nombre de décisions stratégiques en matière d'économie et de santé qui devront être prises par tous les ordres de gouvernement au cours des mois et des années à venir, alors que la pandémie de COVID-19 continue d'avoir une incidence sur la vie des Canadiens.

Statistique Canada fera tout en son pouvoir pour que les Canadiens répondent au recensement sans la visite en personne d'un employé du recensement. Le fait de remplir le questionnaire du recensement en ligne est le moyen le plus efficace et le plus facile de s'acquitter de son obligation de participer au recensement. Nous prévoyons que la grande majorité de la population canadienne remplira le questionnaire au moyen de notre application en ligne efficace, sécurisée et conviviale. Les répondants sans accès fiable à Internet peuvent aussi communiquer avec l'Assistance téléphonique du recensement au 1-855-340-2021 pour remplir leur questionnaire du recensement par téléphone ou demander un questionnaire papier.

« La technologie numérique change sans cesse notre façon de vivre et de travailler. Le gouvernement s'affaire à offrir aux Canadiens et aux Canadiennes des plateformes numériques sécurisées qui leur permettent d'interagir avec le gouvernement du Canada et d'obtenir des services. Le fait de donner à la population canadienne accès au questionnaire en ligne dans le cadre du Recensement de 2021 montre que nous mettons l'accent sur la modernisation des plateformes numériques et que nous veillons à la protection des données et des renseignements personnels des Canadiens. La participation au Recensement de 2021 est plus importante que jamais. Les données recueillies aideront tous les ordres de gouvernement à évaluer les répercussions de la pandémie de COVID-19 et à mieux planifier l'avenir. »

- L'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique

Le Recensement de l'agriculture

Les exploitants agricoles canadiens seront invités à remplir le questionnaire du Recensement de l'agriculture de 2021 pour aider à mettre à jour le profil agricole du Canada. Les exploitants agricoles recevront une lettre contenant des instructions faciles à suivre sur la façon de remplir le questionnaire du Recensement de l'agriculture en ligne. Le fait de remplir le questionnaire en ligne est la meilleure façon de rester en sécurité et de raconter votre histoire en tant que membre de la communauté agricole du Canada. Tous les contacts de suivi seront effectués par la poste, par courriel ou par téléphone. L'Assistance téléphonique du recensement (1-855-859-6273) sera à la disposition des exploitants agricoles à compter de mai jusqu'à la fin juillet pour répondre à leurs questions et les aider à remplir le questionnaire.

Dans le contexte actuel de la COVID-19, les données du Recensement de l'agriculture sont essentielles pour comprendre les répercussions de la crise sur la communauté agricole, y compris les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et du commerce ainsi que la sécurité alimentaire.

Les données du Recensement de l'agriculture fournissent aux Canadiens des renseignements statistiques exacts et essentiels quant à la façon de gérer les dépenses des administrations publiques fédérale et provinciales à l'appui du secteur agricole, y compris les programmes et dédommagements faisant suite aux catastrophes naturelles et aux épidémies, l'établissement de plafonds de paiement pour les programmes, les rapports sur le rendement et les problèmes de salubrité alimentaire.

Statistique Canada embauche encore!

Pour participer à ce projet national de grande envergure, des personnes sont embauchées dans les collectivités, petites et grandes, afin de recueillir des données essentielles qui serviront à planifier l'avenir. Des postes de supervision et des postes sans fonctions de supervision sont encore offerts dans un certain nombre de collectivités.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le recensement et pour postuler à des emplois au recensement, consultez le site Web du Recensement de 2021.

