CFA Montréal lance la certification en investissement ESG au Québec

MONTRÉAL, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - CFA Montréal est fière d'annoncer son partenariat avec CFA Society United Kingdom et CFA Institute pour lancer la certification en investissement ESG au Québec. Ce nouveau programme de formation internationale vise à renforcer l'intégrité du marché en offrant aux professionnels les concepts fondamentaux acceptés et les applications de sources fiables dont ils ont besoin pour intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise au processus de placement.

Selon un sondage récent de CFA Institute, à travers le monde, 76 % des investisseurs institutionnels et 69 % des investisseurs particuliers manifestent un intérêt pour l'investissement ESG. Le certificat accélérera l'évolution du secteur en mettant les pratiques durables au premier plan des décisions de placement?; l'analyse financière deviendra ainsi plus complète et précise.

«?Les facteurs ESG et les politiques d'investissement durables sont l'un des axes prioritaires de CFA Montréal. La certification en investissement ESG de l'Institut CFA fournira aux professionnels une connaissance approfondie de ce domaine émergeant nécessaire pour mieux répondre aux besoins de leur clientèle et accroître la confiance au sein du secteur. Le dernier sondage réalisé auprès des membres de CFA Montréal démontrait que plus de 90 % des répondants prévoyaient devoir répondre à une plus grande demande pour les politiques vertes et les facteurs ESG lors de planifications d'investissement pour des clients, c'est pourquoi nous offrons dès aujourd'hui cette certification?», a indiqué Carl Robert, CFA, président de CFA Montréal.

Cette certification est conçue pour répondre aux besoins des professionnels en placements qui souhaitent apprendre comment analyser les critères ESG pertinents et les intégrer à leur pratique d'analyse des investissements. Il convient également à toute personne désirant améliorer sa compréhension des questions ESG dans des domaines tels que la vente et la distribution, la gestion de patrimoine, le développement de produits, la consultation et la gestion financières, et la gestion du risque. Depuis son lancement en juin 2020 au Royaume-Uni et dans les autres pays d'Europe occidentale, plus de 5?000 personnes s'y sont inscrites.

Le programme de certification ESG, d'une durée d'environ 130 heures d'étude, est donné en anglais et offre beaucoup de flexibilité. L'examen final de 2 h 20 est composé de 100 questions et administré sous surveillance, en ligne. Les candidats qui réussissent l'examen obtiennent 20 crédits de formation continue et un badge numérique pour démontrer la réussite de certification en investissement ESG. Le prix total de la formation est de 830 $.

Pour plus d'information sur la certification en investissement ESG, cliquez ici.

Pour revoir les résultats du sondage de CFA Montréal, cliquez ici.

