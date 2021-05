EnviroGold Global nomme Mark Thorpe au poste de chef de la direction et directeur





Un vétéran des facteurs ESG et de la durabilité dirigera le plan de croissance dynamique de l'entreprise.

TORONTO, 3 mai 2021 /CNW/ - EnviroGold Global (Can) Ltd. (« EnviroGold Global » ou la « Société »), une entreprise de technologies propres qui accélère la transition du monde vers une économie des ressources circulaires, a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a nommé le Mark Thorpe au poste de président-directeur général et membre du conseil d'administration, à compter du 3 mai 2021.

« M. Thorpe est un chef de direction remarquable dont la profonde expérience, la présence et l'expertise technique justifient sa position de chef de notre équipe de calibre mondial. Nous continuons ainsi de tirer parti de l'énorme occasion de répondre de façon durable à la demande mondiale croissante des métaux précieux et des minéraux critiques et stratégiques. Nous comptons également redéfinir les possibilités futures que permet le développement rentable et responsable des ressources en transformant les résidus des opérations minières, a déclaré David Cam, président d'EnviroGold Global. Sous la direction de M. Thorpe, nous sommes convaincus que le déploiement de nos solutions techniques immédiatement commercialisables s'accélérera au fur et à mesure que l'entreprise grandira pour atteindre son plein potentiel, s'établissant ainsi comme une référence en matière de rendement axé sur les facteurs ESG. »

« Les perspectives d'EnviroGold Global et de ses processus exclusifs sont extrêmement brillantes, a déclaré M. Thorpe. Il y a d'énormes pressions politiques, sociales et économiques se rapportant aux questions minières partout dans le monde. Il faut assainir les résidus des opérations minières et fournir de façon durable les ressources minérales et métalliques qui sont essentielles à l'infrastructure, à la technologie et aux investissements modernes. Avec une occasion commerciale représentant des centaines de milliards de dollars, une technologie et un savoir-faire exclusifs supérieurs et un modèle d'affaires évolutif à marge élevée, EnviroGold Global est stratégiquement positionné pour diriger l'avenir d'une économie circulaire durable dans les secteurs des métaux et des mines. »

M. Thorpe possède des dizaines d'années d'expérience en tant que cadre supérieur dans les domaines de l'exploitation minière, de la durabilité et de l'environnement. Il a notamment occupé des postes supérieurs chez Placer Dome, Golden Star et Torex. M. Thorpe est vice-président du Conseil canadien de l'innovation minière.

À propos d'EnviroGold Global

EnviroGold Global, dont le siège social est situé à Toronto, au Canada, est une entreprise de technologies propres qui capitalise sur les bonnes pratiques environnementales et qui répond de façon durable à la demande mondiale croissante de métaux précieux, essentiels et stratégiques en récupérant de façon rentable la valeur non réhabilitée des résidus miniers et des flux de déchets d'exploitation des ressources. EnviroGold Global tire parti d'une technologie exclusive, de connaissances opérationnelles supérieures et d'une culture agile et efficace pour récupérer des métaux précieux, recharger des ressources naturelles essentielles et accélérer la transition du monde vers une économie durable des ressources circulaires. EnviroGold Global est en train d'élargir l'important pipeline de retraitement de la société.

