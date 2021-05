Pour la troisième année consécutive, VIA Rail est la société de transport la plus digne de confiance





MONTRÉAL, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) a été reconnue comme l'une des sociétés les plus dignes de confiance au Canada en 2021 par le Gustavson Brand Trust Index (GBTI), publié par l'École de gestion de l'Université de Victoria. La Société s'est classée en première position dans la catégorie « transport » pour une troisième année consécutive. Depuis 2015, le GBTI enquête sur la confiance globale des consommateurs envers les compagnies, les facteurs qui l'affectent et les compagnies qui y parviennent avec succès. Composée de chercheurs de haut niveau dans leur domaine, l'équipe du GBTI met l'accent sur le rôle des valeurs de marque dans le cadre de son étude faite sur près de 400 marques à travers le pays.

« Malgré les défis auxquels nous avons fait face depuis le début de la pandémie, nous sommes reconnaissants de la confiance inébranlable que les Canadiens nous ont accordée pendant trois années consécutives. Cet accomplissement n'aurait été possible sans le dévouement et le travail exemplaire de nos employés », souligne Martin R. Landry, chef, Affaires commerciales. « Non seulement ce vote de confiance renforce le rôle crucial du rail voyageur, mais il nous pousse également à travailler ensemble pour réaliser notre mission, qui place les passagers avant tout. À VIA Rail, nous nous engageons à rehausser le voyage de nos passagers en améliorant continuellement nos services et en leur offrant l'expérience la plus sécuritaire, accessible et fiable qui soit. Nous croyons que cela ne peut être réalisé qu'en écoutant et en intégrant les besoins des Canadiens dans nos décisions quotidiennes ».

À propos du Gustavson Brand Trust Index

Pour établir le Gustavson Brand Trust Index, l'École de gestion de l'Université de Victoria s'appuie sur une étude faite sur près de 9000 Canadiens. Il s'agit alors de connaître leur perception de différentes marques, notamment quant à la défense des droits des consommateurs et l'équité sociale.

À propos de VIA?Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400?collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180?collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de 5?millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné neuf prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2005. Visitez la section À propos à l'adresse https://corpo.viarail.ca/fr.

