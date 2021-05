Services financiers Innovation CIBC accroît sa présence en Amérique du Nord grâce à un nouveau bureau à Boston





Services financiers Innovation CIBC a le plaisir d'annoncer que Joe Hammer se joint à son équipe de l'Amérique du Nord en pleine croissance à titre de directeur général et chef, Santé et sciences de la vie, Est des États-Unis. Il travaillera au nouveau bureau de Services financiers Innovation CIBC à Boston, Massachusetts.

M. Hammer possède plus de deux décennies d'expérience dans les secteurs des services financiers et de la santé. Jusqu'à tout récemment, il occupait le poste de directeur général de la division Life Science and Healthcare Corporate Banking de la Silicon Valley Bank, travaillant avec des sociétés ouvertes et privées du marché intermédiaire aux États-Unis. À ce titre, il a acquis une vaste expérience dans l'émission de facilités de crédit pour des sociétés financées par du capital-risque et en phase de croissance. Auparavant, M. Hammer était chef de l'expansion dans une filiale des sciences de la vie spécialisée dans l'impartition des processus administratifs pour les fabricants de médicaments orphelins, de produits biopharmaceutiques et d'appareils médicaux.

« Nous sommes ravis que Joe se joigne à notre équipe grandissante et qu'il nous aide à servir le grand nombre de sociétés des secteurs de la santé et des sciences de la vie de la côte est, a déclaré Jeff Chapman, chef, Santé et sciences de la vie, Services financiers Innovation CIBC. Joe présente une longue feuille de route jalonnée de succès dans ce domaine, et son expérience sera extrêmement précieuse pour notre équipe. »

M. Hammer est diplômé du programme de gestion financière de GE Healthcare et du programme de leadership commercial expérimenté de GE Corporate (avec mention). Il a récemment occupé le poste de président de BioForward, Inc. - Biotechnology Industry Organization (BIO) du Wisconsin et société affiliée d'AdvaMed, et a participé à titre de conférencier au Life Sciences IPO Summit de la Bourse de New York.

Cette annonce fait suite à l'expansion à l'automne 2020 de la présence de Services financiers Innovation CIBC auprès des sociétés de technologie financées par du capital-risque et des promoteurs de capital de risque aux États-Unis. D'autres membres de l'équipe se sont joints aux bureaux de Services financiers Innovation CIBC à New York et à Menlo Park. Les récents financements de Services financiers Innovation CIBC au sein des secteurs des sciences de la vie, de la santé et des technologies destinées aux soins de la santé comprennent notamment : CipherHealth, Ginger.io, Health Fidelity, PointClickCare, Pomelo, PulmonX (LUNG:NASDAQ) et Vapotherm (VAPO:NYSE).

Vous pouvez joindre M. Hammer par courriel à l'adresse joseph.hammer@cibc.com.

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises nord-américaines du secteur de l'innovation, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Toronto et à Vancouver, l'équipe a une vaste expérience et une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC au Canada et aux États-Unis.

