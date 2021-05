FONDATION LA BAIE D'HUDSON LANCE LA CHARTE POUR LE CHANGEMENT LA BAIE D'HUDSON AVEC UN INVESTISSEMENT DE 30 MILLIONS DE DOLLARS POUR ACCÉLÉRER L'INSTAURATION DE L'ÉQUITÉ RACIALE AU CANADA





La Fondation La Baie d'Hudson est heureuse d'annoncer aujourd'hui le lancement de sa nouvelle plateforme d'impact social, la Charte pour le changement La Baie d'Hudson. Après l'octroi de la Charte royale à La Baie d'Hudson il y a 351 ans, la fondation de la Compagnie souligne cet anniversaire avec une nouvelle charte : la promesse d'accélérer l'instauration de l'équité raciale en changeant sa façon d'investir dans les communautés. La Fondation La Baie d'Hudson s'engage à verser 30 millions de dollars sur 10 ans aux organismes qui oeuvrent à faire progresser l'équité raciale et l'inclusion dans trois principaux domaines : la formation, l'accès à l'emploi et l'autonomie. Cet engagement commence aujourd'hui avec nos cinq premiers partenaires caritatifs : Indspire, Black Youth Helpline, CEE Centre For Young Black Professionals, Fondation CPAC et Fondation MLSE.

Grâce à cette initiative, la Fondation La Baie d'Hudson souhaite avoir un impact sur plus de 300 000 vies à l'aide de programmes gérés par ses organismes partenaires. Le tout commence par des bourses d'études postsecondaires offertes aux Métis, aux Inuits et aux Premières Nations, le développement des compétences de jeunes noirs avec des programmes de formation et de préparation de carrière dans des domaines en forte demande et le recours au sport pour enseigner aux communautés racisées les habiletés fondamentales qui les valorisent, pour améliorer leur engagement scolaire et pour les préparer au marché du travail.

« L'équité raciale est l'un des problèmes de société les plus urgents. Grâce à la Charte pour le changement La Baie d'Hudson, notre objectif est d'apporter un changement concret et mesurable qui améliorera la vie des Canadiens », déclare Iain Nairn, président et chef de la direction de La Baie d'Hudson. « Nos 350 ans d'histoire où discrimination et inégalité étaient courantes nous dictent de prendre des mesures et de favoriser les progrès pour l'instauration d'un Canada juste et équitable pour tous. »

À propos de nos partenaires caritatifs

Indspire

En tant que partenaire national, la Fondation La Baie d'Hudson offre du financement à quatre programmes distincts d'Indspire par du soutien financier pour les études postsecondaires, du mentorat pour la communauté étudiante et le développement professionnel des éducateurs autochtones. Engagée dans le bien-être social et économique à long terme des communautés autochtones, Indspire soutient les étudiants parmi la population des Premières Nations, des Inuits et des Métis du Canada et les aide à atteindre leur plus haut potentiel. « Je suis reconnaissant que la Fondation La Baie d'Hudson se soit engagée à investir dans la formation des peuples autochtones. Ce soutien généreux donnera à cette population étudiante l'occasion de poursuivre ses rêves. » - Mike DeGagné, président et chef de la direction d'Indspire

Black Youth Helpline

La Fondation La Baie d'Hudson soutiendra les services actuels de Black Youth Helpline et permettra à l'organisme d'élargir chaque année son programme « Stay-in-School » dans 15 districts scolaires, touchant ainsi 128 000 vies d'ici 2030. Ce programme s'adresse aux jeunes, aux districts scolaires et aux familles pour garder les enfants à l'école afin de les aider à bâtir un avenir prospère et productif. « Nous sommes incroyablement reconnaissants pour cet engagement. Maintenant plus que jamais, il faut soutenir les jeunes les plus démunis du Canada, les aider à s'émanciper et leur tendre la main. Grâce au financement de la Fondation La Baie d'Hudson, Black Youth Helpline s'appuiera sur son initiative « Stay-In-School » de longue date, axée sur le maintien des jeunes à l'école et leur réussite scolaire. » - Barbara Thompson, RN, BN, M. Éd., fondatrice et responsable

CEE Centre for Young Black Professionals

La Fondation La Baie d'Hudson sera le seul commanditaire en titre de deux nouveaux programmes de formation professionnelle à CEE Centre For Young Black Professionals, un organisme qui développe les compétences de la prochaine génération de jeunes professionnels noirs et qui met en place des réseaux qui leur permettent de surmonter les barrières systémiques et de percer dans des secteurs à forte demande grâce l'apprentissage en cours d'emploi et à une exposition dans l'industrie. Ces programmes permettront chaque année à 30 participants de se perfectionner et d'acquérir des compétences en vue d'un emploi rémunéré, notamment dans les domaines des costumes et du stylisme, et de la cybersécurité. « À une époque où bon nombre de gens ont de la difficulté à trouver de bons emplois, ces fonds serviront à créer des emplois dans le secteur du divertissement ainsi que dans le domaine des technologies de l'information pour les jeunes noirs qui sont les plus éloignés du marché du travail à Toronto. Nous sommes ravis de voir ces jeunes gens s'épanouir alors que nous continuons à nous engager dans le développement des capacités des individus et de la communauté noire. » - Agapi Gessesse, directrice générale de CEE

Fondation CPAC

La Fondation CPAC aide les professionnels immigrés à obtenir leur permis d'exercer, à améliorer leurs compétences, à trouver un emploi, à se perfectionner sur le plan professionnel et celui du leadership, à s'intégrer culturellement et à accéder à des occasions d'affaires à l'échelle internationale. La Fondation CPAC défend également les questions importantes pour les Canadiens d'origine chinoise dans le but de réaliser le plein potentiel d'une société canadienne diversifiée et inclusive. « La récente poussée de racisme anti-asiatique blesse profondément nos communautés. La subvention de la Fondation La Baie d'Hudson arrive à point nommé pour nous aider à résoudre ce problème urgent. Elle permettra de renforcer considérablement notre capacité à éduquer et à encourager les populations les plus vulnérables de manière concrète. » - Andi Shi, directeur général de la Fondation CPAC

Fondation MLSE

L'initiative « Change the Game » de la Fondation MLSE vise à soutenir l'éducation, l'emploi et l'émancipation des jeunes racisés de l'Ontario au moyen du sport. La Fondation La Baie d'Hudson sera un commanditaire de premier plan de cette initiative, qui aide les jeunes faisant face à des obstacles à reconnaître et à réaliser leur potentiel. La Fondation MLSE, la branche caritative du conglomérat Maple Leaf Sports and Entertainment, se bat pour l'équité raciale au Canada en veillant à ce que les règles du jeu soient uniformes pour tous les enfants. « Nous sommes honorés de travailler avec la Fondation La Baie d'Hudson et d'utiliser le pouvoir du sport afin de nous attaquer aux barrières systémiques. Sa contribution à notre campagne « Change the Game » permettra d'égaliser les chances pour des milliers de jeunes de notre ville et de notre province, et de leur offrir des occasions plus équitables de reconnaître et de réaliser leur potentiel. » - Tanya Mruck, directrice générale, Fondation MLSE

La Baie d'Hudson a redoublé d'efforts pour accroître la diversité, l'équité et l'inclusion au sein de l'entreprise. Un poste de direction pour la diversité, l'équité et l'inclusion a été créé pour conseiller l'équipe de direction et développer le cadre stratégique de l'entreprise pour l'avenir. Quatre groupes de ressources pour les associés ont été mis sur pied depuis : ONYX, IMPACT, OUT & ABOUT et FEMMES@LBH. En janvier 2021, La Baie d'Hudson a signé l'initiative BlackNorth pour lutter contre les préjugés inconscients et le racisme systémique contre les Noirs. En mai, un programme d'éducation complet et progressif sera déployé, dont l'objectif est que chaque associé de La Baie d'Hudson suive une formation sur la sensibilisation à la culture autochtone d'ici la fin de l'année.

À PROPOS DE LA FONDATION LA BAIE D'HUDSON

La Fondation La Baie d'Hudson est un organisme de bienfaisance enregistré qui lutte contre les inégalités raciales en investissant dans des possibilités de formation et d'accès à l'emploi et à l'autonomie pour les peuples autochtones, les Noirs et les personnes de couleur. En 2021, la Fondation La Baie d'Hudson a lancé la Charte pour le changement La Baie d'Hudson, s'engageant à verser 30 millions de dollars sur 10 ans pour accélérer l'instauration de l'équité raciale dans les communautés partout au Canada. En s'associant à des organismes qui accomplissent un travail essentiel dans le cadre de ses trois piliers, la Fondation La Baie d'Hudson finance des programmes et des initiatives qui entraînent des changements significatifs et durables.

À PROPOS DE LA BAIE D'HUDSON

La Baie d'Hudson est un détaillant axé sur l'ère numérique et sur des objectifs définis qui aide les Canadiens à profiter le plus possible de leur style de vie. L'une des marques les plus emblématiques du pays, La Baie d'Hudson exploite 88 magasins à assortiment complet et labaie.com, qui comprend le Marché, la cinquième plus grande entreprise de commerce en ligne au Canada. La Baie d'Hudson s'est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable comprenant des articles mode, des articles griffés, des articles pour la maison, des produits de beauté, des concepts de restauration et bien plus. Le programme Primes La Baie d'Hudson occupe le deuxième rang du classement des programmes de fidélisation des grands magasins au Canada. La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

