Mois de la parole et de l'audition - Lobe sensibilise les travailleurs sur les effets du bruit dans leurs milieux de travail et à l'importance du dépistage auditif préventif





QUÉBEC, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - Chaque année, la perte auditive affecte de façon importante la qualité de vie d'un bon nombre de travailleurs et de leurs proches. Lobe, l'un des plus importants réseaux de cliniques multidisciplinaires en santé auditive, souhaite sensibiliser la population à l'importance d'un dépistage auditif préventif. Dans le cadre du mois de la parole et de l'audition, l'entreprise souhaite spécifiquement attirer l'attention des travailleurs et des travailleuses sur l'importance de faire évaluer leur audition de façon préventive, et ce, au bénéfice de leur santé à plus long terme.

Par le biais d'une campagne de sensibilisation lancée dans l'objectif de mieux faire connaître les impacts du bruit en milieu de travail, Lobe veut mettre en lumière certains faits inquiétants par rapport à l'exposition aux bruits. « Au Québec, ce sont plus de 400 000 travailleurs et travailleuses qui sont exposés à du bruit excessif dans le cadre de leur travail1 et plusieurs ne sont pas conscients du dommage sur leur audition », indique Marie-Josée Taillefer, ambassadrice de Lobe et de la santé auditive. « Dans de nombreux secteurs d'emploi, les travailleurs sont exposés au quotidien à un environnement sonore bruyant. On peut penser au domaine de la construction, aux secteurs manufacturiers et industriels, au domaine du transport, aux arts de la scène et du spectacle, mais également aux domaines reliés à l'enseignement ou à la restauration, de même qu'aux salons de coiffure, pour ne nommer que ceux-là. »

L'incidence de la surdité professionnelle dans les milieux de travail

La surdité professionnelle est une atteinte permanente, irréversible et non apparente qui peut se développer de façon progressive après quelques années d'exposition aux bruits. Selon Statistique Canada, 42% des Canadiens âgés de 16 à 79 ans ont déjà travaillé ou travaillent actuellement dans un environnement jugé bruyant. Or, de ces personnes exposées, seulement 22% utiliseraient couramment des protecteurs auditifs et 39% n'en utiliseraient jamais.

« Ces statistiques sont inquiétantes puisque la surdité professionnelle peut avoir des conséquences sur le plan relationnel et communicationnel, de même que des effets sur la santé d'une personne », poursuit Mme Taillefer. « Parmi les conséquences, on note un problème de communication dans la vie de famille, un isolement dans les activités sociales et professionnelles et une image de soi de plus en plus négative. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, le bruit environnemental peut même avoir des effets critiques sur la santé physique. Prendre soin de sa santé auditive, c'est prendre soin de soi et de sa qualité de vie ».

Savoir identifier les signes

Bien que la perte auditive puisse faire son apparition en raison d'un traumatisme sonore qui résulte de l'exposition à un niveau sonore très élevée, elle se développe la plupart du temps de façon progressive à la suite de multiples expositions à des bruits quotidiens. Une exposition à des substances ototoxiques, par exemple des solvants ou du monoxyde de carbone, peut aussi être en cause dans le développement d'une déficience auditive. La surdité peut se manifester la plupart du temps par une difficulté à comprendre la parole en présence d'un bruit de fond, par une écoute de la télévision à un volume plus élevé ou par une incapacité à détecter certains signaux sonores, comme une sonnerie. Les acouphènes, qui peuvent être définis comme l'incapacité à percevoir le silence, font également partie des symptômes associés à une exposition prolongée au bruit.

Notons aussi un risque de perte d'audition progressive lorsque les signes suivants sont identifiés : un sifflement ou un bourdonnement dans les oreilles à la fin d'un quart de travail, une diminution temporaire de l'audition après une journée de travail ou lorsque la voix doit être élevée pour se faire entendre à un mètre de distance. « La nature souvent insidieuse de la perte auditive peut représenter un obstacle, car les personnes et leurs partenaires de communication peuvent s'adapter au changement graduel de l'acuité auditive de sorte que l'évolution de la perte auditive passe inaperçue », ajoute Mme Taillefer.

Projet de loi 59

Le projet de loi 59, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, est actuellement à l'étude à l'Assemblée nationale, et Lobe considère que dans sa forme actuelle, le projet de loi rendra le régime d'indemnisation de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) moins accessible pour les travailleurs subissant des lésions professionnelles liées à l'audition. Lobe a donc déposé un mémoire et des recommandations visant à contribuer à son amélioration et s'assurer de la protection des travailleurs et des travailleuses subissant des lésions professionnelles sur le plan auditif.

À propos de Lobe

Lobe est un réseau constitué de près de 60 cliniques en santé auditive et communication réparties à travers le Québec. On y trouve sous un même toit tous les professionnels de la santé auditive (médecins ORL, audiologistes, audioprothésistes, éducateurs spécialisés et orthophonistes). Lobe propose une approche multidisciplinaire qui facilite l'accès de la population aux services en santé auditive et communication. Lauréat des Fidéides 2019 dans la catégorie Services et des Mercuriades 2019 dans la catégorie Entrepreneuriat, Lobe fait une réelle différence dans la communauté en brisant l'isolement causé par la perte auditive.

SOURCE Lobe, santé auditive et communication

Communiqué envoyé le 3 mai 2021 à 08:30 et diffusé par :