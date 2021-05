La Journée internationale du jazz 2021 s'achève par un spectaculaire Concert mondial All-Star réunissant des artistes de renommée de toutes les villes du monde





Animé par Michael Douglas au siège des Nations Unies à New York, ce concert diffusé dans plus de 190 pays est le point culminant de la célébration extraordinaire marquant le 10e anniversaire de la Journée internationale du jazz

WASHINGTON, 3 mai 2021 /CNW/ - Avec la participation de plus de 190 pays, la célébration du 10e anniversaire de la Journée internationale du jazz s'achève par un concert mondial All-Star exceptionnel réunissant des millions de personnes dans le monde entier. Animé par Michael Douglas et dirigé par le directeur artistique Herbie Hancock et le directeur musical John Beasley, le concert a rassemblé des artistes de renommée de plus de 20 pays. C'est grâce au principal partenaire, Toyota, et au partenaire aérien, United Airlines, que ce concert a été rendu possible.

Le concert mondial de 2021 a donné lieu à des moments mémorables illustrant le pouvoir unificateur du jazz. Depuis New York, la chanteuse Veronica Swift et la trompettiste Ingrid Jensen ont inauguré le programme avec « Sing », un hommage édifiant au changement positif que la musique peut apporter au monde. Parmi les autres performances exceptionnelles figuraient le pianiste et compositeur Jacob Collier à Londres, la chanteuse béninoise Angélique Kidjo à Paris, la pianiste japonaise Junko Onishi à Tokyo, Ivan Lins à Rio de Janeiro et le chanteur et trompettiste Mandisi Dyantyis à Le Cap. La remarquable présentation de Los Angeles a été couronnée par une performance sensationnelle de la chanson « God Bless The Child » interprétée par la chanteuse Andra Day.

Animé par l'acteur oscarisé Michael Douglas depuis le siège des Nations Unies à New York, le concert de 2021 présentait le jazz comme étant une forme d'art véritablement mondiale. « Il y a dix ans, nous avons lancé la toute première Journée internationale du jazz dans la salle de l'Assemblée générale des Nations Unies, à l'initiative de l'UNESCO et du Herbie Hancock Institue of Jazz, a souligné le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. D'année en année, ce fut une célébration joyeuse marquée non seulement par la musique, mais aussi par la liberté, la diversité et la dignité humaine. Ce sont les valeurs que les Nations Unies s'efforcent de protéger et de promouvoir dans le monde entier. »

L'UNESCO et le Herbie Hancock Institute of Jazz ont présenté une série de programmes éducatifs et d'initiatives de sensibilisation gratuits tout au long de la journée. Lors de l'un des événements les plus attendus, la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, et l'ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, Herbie Hancock, ont engagé un dialogue émouvant sur l'histoire et l'héritage de la Journée internationale du jazz.

Célébrée le 30 avril de chaque année par des milliers de concerts et de programmes liés au jazz dans le monde entier, la Journée internationale du jazz rassemble des pays et des communautés des sept continents pour honorer la forme d'art international du jazz et souligner son rôle important dans l'encouragement du dialogue, la lutte contre la discrimination et la promotion de la dignité humaine.

