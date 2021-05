Des bénévoles distribuent des trousses d'hygiène, des boîtes de denrées alimentaires et des repas chauds à Montréal, Québec et Ottawa





Des groupes locaux unissent leurs forces pour aider les personnes dans le besoin pendant le Ramadan

MONTRÉAL, le 3 mai 2021 /CNW/ - Afin d'aider leurs communautés pendant le mois sacré du Ramadan, un groupe de musulmans des régions de Montréal, Québec et Ottawa se sont associés pour fournir aux personnes nécessiteuses de toutes confessions des trousses d'hygiène, des repas chauds et des boîtes de denrées alimentaires d'urgence.

Organisée par le bureau montréalais de l'International Development and Relief Foundation (IDRF), une équipe de bénévoles prépare et distribue des trousses d'hygiène aux personnes sans logement à Montréal avec le soutien du Centre communautaire Laurentien.

De plus, l'équipe de l'IDRF a distribué 576 boîtes de denrées alimentaires à des familles à faible revenu d'Ottawa, de Québec et de Montréal avec l'aide de nombreuses associations caritatives et mosquées locales. Chaque boîte contient 10 kg d'aliments non périssables, ce qui peut nourrir une famille pendant un mois. L'insécurité alimentaire pour les populations vulnérables est un problème permanent depuis de nombreuses années, et il n'a été qu'exacerbé par la COVID-19.

De plus, avec le soutien du restaurant l'Afghan Grillade, des bénévoles de l'IDRF ont distribué des repas chauds à des personnes sans logement à Montréal avec la collaboration du Centre d'amitié autochtone de Montréal.

Eduardo Alves Dos Anjos, directeur du développement communautaire pour l'Est du Canada au sein de l'IDRF, a déclaré que le Ramadan (du 12 avril au 12 mai) est l'occasion pour les musulmans de redonner, de construire des ponts et de faire la différence pour les personnes de toutes les confessions et de tous les milieux.

« De nombreuses personnes dans nos communautés ont besoin d'aide, notamment en raison des difficultés causées par la pandémie », déclare Eduardo. « Le Ramadan est une période traditionnelle dans le calendrier musulman pour donner, et nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion, avec d'autres, de faire notre part. »

À propos de l'IDRF:

IDRF est une organisation de bienfaisance enregistrée au Canada qui se consacre à l'autonomisation des personnes défavorisées au Canada et dans le monde entier. Fondée en 1984, l'IDRF jouit d'une réputation enviable en tant que l'une des organisations caritatives les mieux gérées au Canada et a été reconnue par des organismes tiers tels que le Financial Post et MoneySense pour son efficacité, son efficience et ses résultats. Découvrez le travail de l'IDRF dans son rapport annuel et suivez-la sur Facebook, Instagram et LinkedIn.

