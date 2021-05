MoonLake Immunotherapeutics acquiert la licence de l'anticorps tri-spécifique Nanobody®,[6] Sonelokimab (M1095/ALX 0761) de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, en vue de transformer le traitement des maladies inflammatoires induites par l'IL-17A et F





- Efficacité cliniquement démontrée et potentiel de « pipeline au sein d'un produit » pour induire la modification de la maladie chez les patients atteints de troubles dermatologiques et rhumatologiques présentant un besoin insatisfait majeur

- Accélération planifiée du programme de développement clinique dans plusieurs indications, s'appuyant sur un ensemble de données unique de Merck KGaA, à Darmstadt, en Allemagne, et Ablynx

- MoonLake Immunotherapeutics dirigée par des spécialistes de l'immunologie de renommée internationale et soutenue par l'investisseur principal BVF Partners LP

ZOUG, Suisse, 3 mai 2021 /PRNewswire/ -- MoonLake Immunotherapeutics AG, une société de biotechnologie au stade clinique axée sur la création de traitements de niveau supérieur pour les maladies inflammatoires de la peau et des articulations, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la licence de l'anticorps tri-spécifique Nanobody® Sonelokimab (M1095/ALX 0761) auprès de Merck KGaA, à Darmstadt, en Allemagne.

MoonLake Immunotherapeutics a été créée par une équipe internationale de spécialistes de l'immunologie afin de tirer parti de la technologie révolutionnaire Nanobody® (anticorps à domaine unique) dans de multiples indications. Elle accélérera le développement clinique de Sonelokimab, en s'appuyant sur les solides données cliniques générées par Merck KGaA, à Darmstadt, en Allemagne, et par Ablynx, une société Sanofi, qui ont découvert la molécule. Sonelokimab a démontré cliniquement son potentiel d'induire la modification de la maladie chez les patients atteints de maladies dermatologiques et rhumatologiques. Sonelokimab est un inhibiteur tri-spécifique équilibré de l'IL-17A/F avec un site de liaison à l'albumine, qui a le potentiel de faciliter la pénétration des tissus profonds dans la peau et les articulations1.

Kristian Reich, MD, PhD, directeur scientifique et co-fondateur de MoonLake Immunotherapeutics, a commenté : « Sonelokimab est un nanocorps remarquable présentant un potentiel révolutionnaire dans le traitement d'une variété de maladies inflammatoires dues à l'IL-17A/F. En tant que dermatologue possédant plus de 25 ans d'expérience expérimentale et clinique en immunologie, je suis convaincu que MoonLake Immunotherapeutics a une opportunité unique de s'appuyer sur l'excellent travail de développement de Merck KGaA et Ablynx. Notre objectif est de libérer tout le potentiel de Sonelokimab, pour offrir à des millions de patients atteints de troubles cutanés et articulaires une chance de mieux contrôler la maladie. »

Spike Loy, directeur général de BVF Partners LP, a commenté : « Nous sommes convaincus que l'équipe spécialisée en immunologie de MoonLake Immunotherapeutics possède l'expérience riche et étendue nécessaire pour s'assurer que Sonelokimab réalise son plein potentiel dans une variété de maladies inflammatoires de la peau et des articulations, pour lesquelles il existe un important besoin de nouvelles options de traitement. En nous appuyant sur des données positives de phase 2, nous sommes impatients d'aider MoonLake Immunotherapeutics à apporter rapidement ce nouveau traitement prometteur aux patients. »

Sonelokimab a précédemment été étudié dans le cadre d'un solide essai clinique de phase 2b chez 313 patients atteints de psoriasis modéré à sévère. Sonelokimab a montré une efficacité et une innocuité impressionnantes, et a dépassé numériquement le contrôle actif du sécukinumab. Le sécukinumab est commercialisé sous le nom commercial Cosentyx® par Novartis. L'étude souligne la promesse de Sonelokimab en tant que traitement des maladies inflammatoires dans lesquelles les cytokines IL-17A et IL-17F jouent un rôle majeur. Les résultats de cette étude ont fait l'objet d'une présentation de dernière minute lors du congrès de l'European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) en octobre 2020.

MoonLake Immunotherapeutics prévoit d'accélérer le développement de Sonelokimab dans de multiples maladies inflammatoires dermatologiques et rhumatologiques induites par l'IL-17A et l'IL-17F. Ce groupe de maladies inflammatoires IL-17A/F (présentant le nouveau concept de l'AFID) comprend l'arthrite psoriasique, la spondylarthrite ankylosante et l'hidradénite suppurée, des maladies affectant des millions de personnes dans le monde entier qui ont un grand besoin d'options de traitement améliorées. MoonLake Immunotherapeutics prévoit de lancer prochainement plusieurs essais de phase 2.

MoonLake Immunotherapeutics AG a été fondée en 2021, soutenue par un financement de série A dirigé par BVF Partners LP. Parmi les autres investisseurs, on compte Merck KGaA, à Darmstadt, en Allemagne. La société a été fondée par une équipe de direction hautement spécialisée possédant des décennies d'expérience dans le domaine de l'immunologie, y compris la découverte, le développement clinique, les affaires réglementaires, le lancement de produits, la commercialisation et le développement commercial. L'équipe comprend :

Arnout Ploos van Amstel, titulaire d'un Master en économie, co-fondateur et directeur de l'exploitation, qui possède plus de 25 ans d'expérience en tant que dirigeant exécutif mondial de sociétés biopharmaceutiques, y compris Novartis.

Le professeur Kristian Reich, MD, PhD, co-fondateur et directeur scientifique, qui possède plus de 25 ans d'expérience en tant que leader clinique mondial dans les domaines de la dermatologie et de l'immunologie.

D'autres membres de l'équipe de direction et du conseil d'administration seront présentés prochainement.

