/R E P R I S E -- Dépôt du rapport final - CSDEPJ/





MONTRÉAL, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - Après 2 années de travaux intenses; une consultation publique à travers le Québec et une profonde analyse du système de protection de la jeunesse, les commissaires de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse - CSDEPJ sont fébriles de rendre public leur rapport final. Ils sont confiants que le gouvernement et la population accueillera avec bienveillance et ouverture les recommandACTIONS proposées.

Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle seront présentées les grandes lignes et les principales recommandACTIONS du rapport final. Madame Régine Laurent, présidente, ainsi que messieurs André Lebon et Michel Rivard, vice-présidents, exposeront les résultats des travaux de la Commission.

Consignes pour participer à l'événement médiatique

La conférence de presse se déroulera dans un format hybride, c'est-à-dire que certains représentants des médias pourront y assister en présentiel, tandis que d'autres pourront y prendre part à distance.

Sur place, un seul représentant par média sera admis, tandis que le nombre maximal d'invités est établi à 12 personnes. De ce nombre, seulement deux caméras pour l'ensemble des médias seront autorisées (camera pool) ainsi que deux photographes.

Il sera également possible de participer à la conférence de presse à distance, sur la plateforme ZOOM, d'où les représentants des médias pourront poser leurs questions. Le point de presse sera diffusé sur la page Internet de la Commission : https://www.csdepj.gouv.qc.ca.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, vous devez vous accréditer au préalable, en écrivant à : Laura-Emmanuelle.Gagne@csdepj.gouv.qc.ca. Prenez note qu'il est important de préciser dans votre courriel si vous souhaitez participer à l'événement en présentiel ou à distance.

Les liens pour se connecter à la rencontre ZOOM seront uniquement envoyés aux représentants des médias qui se seront accrédités.

Les journalistes qui voudraient recevoir sous embargo le résumé du rapport final doivent envoyer la requête à l'adresse suivante : Laura-Emmanuelle.Gagne@csdepj.gouv.qc.ca. Le résumé sera envoyé à midi le 3 mai 2021.

QUOI : Dépôt du rapport final - Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse



QUAND : Lundi 3 mai 2021 à 14 h

Arrivée des participants sur place dès 13 h 30

Connexion des participants en ligne dès 13 h 55



OÙ : BAnQ Vieux-Montréal - Auditorium 535, avenue Viger Est Montréal (Québec) H2L 2P3

SOURCE Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse

Communiqué envoyé le 3 mai 2021 à 08:00 et diffusé par :