Un don de 2,25 millions de dollars pour appuyer le personnel infirmier au CUSM





MONTREAL, 03 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La succession d'Herta Vodstrcil a fait un don de 5 millions de dollars à la Fondation du CUSM pour appuyer plusieurs services du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), dont 2,25 millions pour soutenir la formation en soins infirmiers. Ce don aidera le personnel infirmier du CUSM au cours des trois prochaines années.



Herta et Tomas Vodstrcil ont quitté la Tchécoslovaquie avec leurs deux fils en bas âge dans les années 40 pour fuir les nazis. Ils ont immigré au Canada, où ils ont entrepris une nouvelle vie, en exploitant une entreprise de fournitures dentaires prospère. Herta Vodstrcil est décédée en 2014, à l'âge de 98 ans. Sa succession a été réglée après la mort de son fils cadet, Peter, en janvier.

Le montant de 2,25 millions de dollars consacré aux soins infirmiers appuiera le personnel infirmier actuel et futur du CUSM. Près de la moitié de ce don servira à faire évoluer les pratiques. L'équipe d'intervention rapide en soins infirmiers recevra également des fonds.

« La formation en soins infirmiers est un engagement à long terme et il peut être difficile de financer la formation de nos équipes. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir profiter de ce don incroyable pour aider le personnel infirmier du CUSM. Il reconnaît l'importance de la profession et son impact se fera sentir pendant plusieurs années. »

Chantal Souligny, directrice des soins infirmiers au CUSM

Une partie du don servira à la formation par simulation et à l'achat de nouveaux mannequins médicaux aux fins de formation. La succession a également réservé une partie de l'argent pour créer un fonds de dotation permettant d'appuyer l'innovation en soins infirmiers.

« Nous nous sentons privilégiés de recevoir ce don généreux. Il permettra à notre personnel infirmier d'avoir accès aux meilleures ressources au Québec. Et en fin de compte, ce sont nos patients qui en bénéficieront le plus. »

Alain Biron, directeur adjoint des soins infirmiers au CUSM

Le reste du don de la succession d'Herta Vodstrcil sera utilisé pour financer d'autres programmes, projets, recherches et innovations au CUSM. Nous diffuserons de plus amples renseignements sur les autres programmes plus tard cette année.

« C'est un don incroyable pour la Fondation du CUSM et pour notre personnel infirmier. Les infirmiers et les infirmières sont des membres précieux de l'équipe de soins de santé, et l'héritage de Mme Vodstrcil leur permettra de recevoir une formation de niveau supérieur et de profiter de nouvelles occasions de faire évoluer les pratiques. »

Julie Quenneville, présidente et directrice générale, Fondation du CUSM

Voici la répartition du don de 2,25 millions de dollars de la succession d'Herta Vodstrcil pour les soins infirmiers :

Évolution des pratiques en soins infirmiers 1 M$

Équipe d'intervention rapide 500 K$

Fonds de dotation pour l'innovation en soins infirmiers 500 K$

Formation par simulation 250 K$

