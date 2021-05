Bombardier annonce ses résultats provisoires pour le premier trimestre de 2021





MONTRÉAL, 03 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX : BBD.B) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers provisoires et certaines données opérationnelles pour le premier trimestre clos le 31 mars 2021.



Résultats provisoires et données opérationnelles choisies pour le premier trimestre de 2021

Les revenus tirés des biréacteurs d'affaires devraient se chiffrer à 1,3 milliard $, en hausse de 18 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Le RAII et le RAIIA ajusté ( 1) des activités poursuivies devraient se chiffrer à 19 millions $ et à 123 millions $, respectivement.

des activités poursuivies devraient se chiffrer à 19 millions $ et à 123 millions $, respectivement. L'utilisation des flux de trésorerie disponibles ( 1) des activités poursuivies devrait se chiffrer à 405 millions $, y compris un montant d'environ 100 millions $ au titre d'éléments de trésorerie non récurrents (2) . Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (activités poursuivies) devraient se chiffrer à 372 millions $ et les additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles (activités poursuivies) devraient se chiffrer à 33 millions $.

des activités poursuivies devrait se chiffrer à 405 millions $, y compris un montant d'environ 100 millions $ au titre d'éléments de trésorerie non récurrents . Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (activités poursuivies) devraient se chiffrer à 372 millions $ et les additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles (activités poursuivies) devraient se chiffrer à 33 millions $. Des liquidités pro forma ( 3) attendues de 2,6 milliards $ devraient rester après l'affectation d'un montant prévu d'environ 2,4 milliards $ au désendettement du bilan depuis le début de l'exercice.

attendues de 2,6 milliards $ devraient rester après l'affectation d'un montant prévu d'environ 2,4 milliards $ au désendettement du bilan depuis le début de l'exercice. Les livraisons d'avions d'affaires pour le premier trimestre devraient s'élever à 26 unités.

L'entreprise est toujours en voie de livrer entre 110 et 120 avions d'affaires en 2021(4).

« Les résultats financiers provisoires que nous communiquons aujourd'hui valident les mesures que nous avons prises pour repositionner notre entreprise et témoignent des progrès accomplis en lien avec nos priorités stratégiques », a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. « Le premier trimestre a marqué un solide départ pour l'exercice grâce à nos initiatives en matière de réduction des coûts qui ont commencé à contribuer à l'amélioration des résultats, aux progrès continus réalisés au chapitre de la courbe d'apprentissage de l'avion Global 7500 et à la forte demande qui a favorisé l'expansion importante des marges par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Pour l'avenir, nos marchés continuent de montrer des signes d'amélioration, nos plans progressent selon l'échéancier prévu et nos résultats financiers demeurent conformes aux prévisions. »

Les résultats financiers provisoires et les données opérationnelles choisies comprises dans le présent communiqué de presse sont fondés sur l'information disponible au 3 mai 2021 et sur l'examen initial de l'exploitation par la direction pour le premier trimestre clos le 31 mars 2021. Comme il a été annoncé précédemment, la Société divulguera ses résultats financiers définitifs le 6 mai 2021.

Sollicitation de consentements

Dans un communiqué de presse distinct, Bombardier a annoncé qu'elle avait entrepris des sollicitations de consentements relativement à ses billets de premier rang ou débentures en circulation (à l'égard d'une série individuelle, une « sollicitation de consentements » et collectivement, les « sollicitations de consentements »). Le 22 avril 2021, Bombardier a reçu une lettre des conseillers juridiques d'un porteur de billets échéant en 2034 alléguant que la Société avait enfreint certaines clauses restrictives aux termes de l'acte de fiducie régissant les billets échéant en 2034. La Société estime que ces allégations sont sans fondement et que la Société n'a enfreint aucune clause restrictive aux termes de l'acte de fiducie. Avec l'aide de conseillers externes, la Société a évalué différentes options et a conclu que le fait d'entreprendre les sollicitations de consentements représente l'avenue la plus rapide et la plus efficace pour maintenir la valeur et protéger la Société et ses parties prenantes.

Conférence téléphonique sur les résultats trimestriels

Comme il a été annoncé précédemment, le 6 mai 2021, à 8 h, HAE, Bombardier tiendra une webdiffusion/conférence téléphonique à l'intention des investisseurs et des analystes financiers pour présenter les résultats financiers de la Société pour le premier trimestre clos le 31 mars 2021.

Une webdiffusion en direct de la téléconférence et les tableaux financiers pertinents pourront être consultés à l'adresse suivante https://ir.bombardier.com.

Les parties prenantes souhaitant assister par téléphone à une diffusion audio de la présentation et à la période de questions qui suit celle-ci peuvent composer l'un ou l'autre des numéros suivants :

En anglais : 514-392-1587, code : 9860635 # ou

1-877-395-0279, code : 9860635 # (sans frais en Amérique du Nord)

+800 422 8835, code : 9860635 # (de l'extérieur de l'Amérique du Nord) En français (avec

traduction simultanée) : 514-861-1381, code : 6475465 # ou

1-877-695-6175, code : 6475465 # (sans frais en Amérique du Nord)

+800 422 8835, code : 6475465 # (de l'extérieur de l'Amérique du Nord)

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l'industrie de l'aviation en créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Ses produits et services fournissent des expériences de calibre international établissant de nouvelles normes en matière de confort-passager, d'efficacité écoénergétique, de fiabilité et de sécurité.

Ayant son siège social à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de douze pays avec notamment des sites de production ou d'ingénierie et un réseau de soutien et de service à la clientèle. La Société offre du soutien pour sa flotte mondiale d'environ 4900 avions exploités par un large éventail de multinationales, de fournisseurs de services de vol nolisé ou de multipropriété, de gouvernements et d'individus.

Lisez nouvelles et information sur le site bombardier.com ou suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Bombardier, Global et Global 7500 sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

(1) Mesures financières non conformes aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR pour la définition de ces indicateurs et pour le rapprochement du RAIIA ajusté et du RAII ci-dessous. (2) Les éléments de trésorerie non récurrents comprennent l'incidence de la réduction progressive des programmes d'affacturage inversé, des paiements liés aux obligations au titre des garanties de valeur résiduelle et les charges de restructuration. (3) Mesures non conformes aux PCGR. Les liquidités pro forma prévues sont définies comme la trésorerie et les équivalents de trésorerie au 31 mars 2021 de 3,2 milliards $, plus un montant prévu d'environ 0,6 milliard $ d'actions d'Alstom, plus un montant prévu de 0,4 milliard $ au titre de l'encaisse affectée à court terme servant de sûreté à l'égard des garanties bancaires, et moins un montant prévu de 1,6 milliard $ versé aux fins du rachat de certains billets en circulation en avril 2021. (4) Se reporter à la mise en garde relative aux énoncés prospectifs.

MISE EN GARDE RELATIVE AUX MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR



Le présent communiqué de presse repose sur les résultats prévus établis selon les IFRS et sur les mesures financières non conformes aux PCGR suivantes :

Mesures financières non conformes aux PCGR RAII ajusté RAII excluant les éléments spéciaux. Les éléments spéciaux sont ceux qui ne reflètent pas le rendement de base de la Société ou dont la présentation distincte permet aux utilisateurs du présent communiqué de presse de mieux comprendre les résultats prévus de la Société pour la période. Ces éléments comprennent notamment l'incidence des charges de restructuration, l'incidence de la cession d'activités ainsi que les charges de dépréciation importantes et la reprise de celles-ci.



RAIIA ajusté RAII ajusté, y compris l'amortissement et les charges de dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles. Flux de trésorerie disponibles (utilisation) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, déduction faite des additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles.

Les mesures financières non conformes aux PCGR sont tirées principalement des états financiers consolidés, mais n'ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS. L'exclusion de certains éléments des mesures de rendement non conformes aux PCGR ne signifie pas que ces éléments sont nécessairement ponctuels. D'autres entités de notre industrie peuvent définir les mesures susmentionnées de manière différente. Dans ce cas, il peut être difficile de comparer le rendement de ces entités au rendement de la Société selon des mesures non conformes aux PCGR ayant une appellation similaire.

RAII ajusté et RAIIA ajusté

La direction utilise le RAII ajusté et le RAIIA ajusté aux fins de l'évaluation de la performance sous-jacente de l'entreprise. La direction croit que ces mesures du résultat non conformes aux PCGR, en plus des mesures IFRS, donnent aux utilisateurs du présent communiqué de presse une meilleure compréhension de nos résultats prévus et tendances connexes, et accroît la transparence et la clarté des résultats de base prévus de notre entreprise. Le RAII ajusté et le RAIIA ajusté excluent des éléments qui ne reflètent pas notre rendement de base ou dont l'exclusion aidera les utilisateurs à comprendre nos résultats prévus pour la période. C'est pourquoi un grand nombre d'utilisateurs du présent communiqué de presse analysent nos résultats prévus d'après ces mesures financières. La direction est d'avis que ces mesures aident les utilisateurs du présent communiqué de presse à mieux analyser les résultats et améliorent la comparabilité de nos résultats prévus d'une période à l'autre ainsi que la comparabilité avec nos pairs.

Flux de trésorerie disponibles (utilisation)

Les flux de trésorerie disponibles correspondent aux flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles diminués des additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles. La direction croit que cette mesure des flux de trésorerie non conforme aux PCGR permet aux investisseurs d'avoir une vision claire de la trésorerie disponible générée pour les actionnaires de la Société, le remboursement de la dette et les acquisitions une fois engagées les dépenses en immobilisations requises à l'appui des activités courantes de l'entreprise et la création de valeur à long terme. Cette mesure des flux de trésorerie non conforme aux PCGR ne correspond pas aux flux de trésorerie disponibles résiduels aux fins des dépenses discrétionnaires, étant donné qu'elle ne tient pas compte de certaines sorties de fonds obligatoires, comme le remboursement de la dette arrivant à échéance. La direction a recours aux flux de trésorerie disponibles à titre de mesure d'évaluation de la performance de l'entreprise et de la génération de liquidités dans son ensemble.

Le rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR avec les mesures les plus comparables des IFRS est présenté dans le tableau ci-après, à l'exception du rapprochement suivant :

utilisation des flux de trésorerie disponibles par rapport aux flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, ce rapprochement étant présenté ci-dessus.



Rapprochement prévu du RAIIA ajusté et du RAII(1) Trimestres clos les 31 mars 2021 2020 RAII $ 19 $ 105 Amortissement 94 77 Charges de dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles(2) 3 11 Éléments spéciaux compte non tenu des charges de dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles(2) 7 (107 ) RAIIA ajusté $ 123 $ 86





(1) Comprend les activités poursuivies uniquement. (2) Se reporter à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR ci-dessus.



ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, qui peuvent comprendre, sans s'y limiter, des déclarations portant sur nos objectifs, nos anticipations et nos perspectives et prévisions à propos de divers indicateurs financiers et globaux et sources d'apport connexes, nos cibles, nos buts, nos priorités, nos marchés et nos stratégies, notre situation financière, notre performance financière; notre position sur le marché, nos capacités, notre position en regard de la concurrence, nos cotes de crédit, nos croyances, nos perspectives, nos plans, nos attentes, nos anticipations, nos estimations et nos intentions; les perspectives de l'économie générale et les perspectives commerciales, les perspectives et les tendances d'une industrie; la valeur pour le client; la demande prévue de produits et de services; la stratégie de croissance; le développement de produits, y compris la conception, les caractéristiques, la capacité ou la performance projetées; les dates prévues ou fixées de la MES de produits et de services, des commandes, des livraisons, des essais, des délais, des certifications et de l'exécution des commandes en général; notre position en regard de la concurrence; les attentes à l'égard des revenus et du carnet de commandes; l'incidence prévue du cadre législatif et réglementaire et des procédures judiciaires; la robustesse de notre structure du capital et de notre bilan, notre solvabilité, nos liquidités et sources de financement disponibles, nos besoins financiers prévus et l'examen continu des solutions de rechange stratégiques et financières; l'amélioration de la productivité, les gains d'efficacité opérationnelle et les initiatives de réduction des coûts et de restructuration; et les coûts prévus, les avantages attendus et leur calendrier; la transition prévue vers un cycle de croissance et la génération de liquidités; les attentes, les objectifs et les stratégies en matière de remboursement de la dette, de refinancement à l'échéance et de réduction des coûts d'intérêts; les attentes à l'égard de la disponibilité des programmes d'aide gouvernementale; la conformité aux clauses financières restrictives; les attentes à l'égard de la déclaration et du versement de dividendes sur nos actions privilégiées; les intentions et les objectifs à l'égard de nos programmes, de nos actifs et de nos activités et l'incidence de la pandémie de COVID-19 sur ce qui précède et l'efficacité des plans et des mesures que nous avons mis en place en réponse à cet égard, et les attentes à l'égard de la reprise graduelle du marché et de l'économie après la pandémie de COVID-19.

Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l'intention de », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « planifier », « entrevoir », « croire », « continuer », « maintenir » ou « aligner », la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres dans la compréhension de certains éléments clés de nos objectifs, priorités stratégiques, attentes, perspectives et plans actuels, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de nos activités et de l'environnement dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est prévenu que de telles informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la direction formule des hypothèses et ils sont assujettis à d'importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels pour des périodes futures pourraient différer de façon importante des résultats prévus décrits dans les énoncés prospectifs. Bien que la direction juge ces hypothèses raisonnables et appropriées selon l'information actuellement à sa disposition, il existe un risque qu'elles ne soient pas exactes. Les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse comportent les hypothèses importantes suivantes : l'affectation du produit de la vente du secteur Transport à Alstom à des conditions permettant à la Société, en le combinant à d'autres sources de financement et à la génération de flux de trésorerie disponibles, d'effectuer des remboursements ou de gérer autrement ses différentes échéances au cours des trois prochaines années; la croissance du marché de l'aviation d'affaires et l'augmentation de la part de la Société dans ce marché; la détermination appropriée des économies de coûts récurrentes et l'exécution de notre plan de réduction des coûts; l'optimisation de notre portefeuille immobilier, notamment par la vente ou une autre opération visant des actifs immobiliers à des conditions favorables; et l'accès à des facilités de fonds de roulement aux conditions du marché. Compte tenu de l'incidence de l'évolution de la situation entourant la pandémie de COVID?19 et de la réponse connexe de la Société, des gouvernements (fédéral, provinciaux et municipaux), des autorités de réglementation, des entreprises, des fournisseurs, des clients, des contreparties et des fournisseurs de services tiers, l'incertitude inhérente aux hypothèses de la Société est plus importante qu'elle ne l'était lors des exercices précédents.

Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, notons, sans s'y limiter, les risques liés à la conjoncture économique générale, les risques liés à notre contexte commercial (tels les risques liés à la situation financière des clients d'avions d'affaires; à la politique commerciale; à l'accroissement de la concurrence; à l'instabilité politique et à des cas de force majeure ou aux changements climatiques à l'échelle mondiale), les risques opérationnels (tels les risques liés au développement de nouveaux produits et services; le développement de nouvelles activités; le carnet de commandes; la transformation en entreprise axée sur les avions d'affaires; la certification de produits et services; l'exécution des commandes; les pressions sur les flux de trésorerie et sur les dépenses en immobilisations exercées par le caractère saisonnier et cyclique; la mise en oeuvre de notre stratégie; les améliorations visant la productivité; les gains d'efficacité opérationnelle; les initiatives de restructuration et de réduction des coûts; le fait de faire affaire avec des partenaires; les pertes découlant de sinistres et de garanties sur la performance des produits; les procédures réglementaires et judiciaires; les risques liés à l'environnement, à la santé et à la sécurité; la dépendance de la Société à l'égard de certains clients, contrats et fournisseurs; les risques liés à la chaîne d'approvisionnement; les ressources humaines; la dépendance à l'égard des systèmes informatiques; la dépendance à l'égard des droits relatifs à la propriété intellectuelle et à leur protection; les risques liés à la réputation; la gestion des risques; les questions fiscales; et le caractère adéquat de la couverture d'assurance), les risques liés au financement (tels les risques liés aux liquidités et à l'accès aux marchés financiers; les risques liés aux régimes d'avantages de retraite; l'exposition au risque de crédit; les obligations importantes au titre des paiements de la dette et des intérêts; les clauses restrictives de conventions d'emprunt; la dépendance à l'égard des stratégies de gestion de la dette et de réduction des coûts d'intérêts; et la dépendance à l'égard de l'aide gouvernementale) et les risques du marché (telles les fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt; l'augmentation des prix des produits de base; et les fluctuations du taux d'inflation). Les facteurs mentionnés précédemment peuvent être exacerbés par l'éclosion continue de la COVID-19 et avoir une incidence considérablement plus grave sur les activités, les résultats opérationnels et la situation financière de la Société que si une telle éclosion n'avait pas eu lieu. En raison de la pandémie de COVID-19 actuelle, les autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter : les risques liés à l'incidence et aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la conjoncture économique et les marchés des capitaux et l'incidence connexe sur notre entreprise, nos activités, nos sources de financement, nos liquidités, notre situation financière, nos marges, nos perspectives et nos résultats; l'incertitude à l'égard de l'ampleur et de la durée des perturbations économiques par suite de l'éclosion de la COVID-19 et des répercussions connexes sur la demande de nos produits et services; l'incertitude à l'égard de la reprise du marché et de l'économie après la pandémie de COVID-19; les mesures d'urgence et les restrictions décrétées par les autorités de la santé publique ou les gouvernements; les réponses des gouvernements et des institutions financières en matière de politique fiscale et monétaire; la perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale, des clients, de la main-d'oeuvre, des contreparties et des fournisseurs de services tiers; la perturbation additionnelle des activités opérationnelles, des commandes et des livraisons; les risques liés à la technologie, à la protection des renseignements personnels, à la cybersécurité et à la réputation; et d'autres événements défavorables imprévus.

Le lecteur est prévenu que la liste de facteurs qui précède pouvant influer sur la croissance, les résultats et le rendement futurs n'est pas exhaustive et qu'il ne faudrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. D'autres risques et incertitudes qui nous sont inconnus ou que nous considérons comme non importants à l'heure actuelle pourraient également faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans nos énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs décrits aux présentes reflètent les attentes de la direction à la date du présent communiqué de presse et pourraient subir des modifications après cette date. À moins d'y être tenus selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, nous nions expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.





