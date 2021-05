/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Opération haute vitesse Canada-Québec - conférence de presse sur l'accès à Internet haute vitesse dans la MRC du Granit/





QUÉBEC, le 30 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le secrétaire parlementaire du ministre fédéral de la Sécurité publique et de la Protection civile et député de Louis-Hébert, M. Joël Lightbound, le député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (volet Affaires municipales), M. François Jacques, ainsi que le vice-président en développement d'entreprise de Sogetel, M. Richard Biron, invitent les représentants et représentantes des médias à une conférence de presse virtuelle sur l'accès à Internet haute vitesse dans la MRC du Granit.

Date : Lundi 3 mai 2021



Heure : 11 h

Connexion à la conférence de presse.

Les représentants et représentantes des médias doivent s'authentifier de la façon suivante : Prénom Nom (média représenté).

Il est recommandé de se connecter 10 minutes avant l'heure indiquée.

