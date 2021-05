Boralex annonce la mise en service du parc éolien de Bazougeais (France)





MONTRÉAL et PARIS, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) annonce la mise en service commerciale du parc éolien de Bazougeais, situé dans le département d'Ille-et-Vilaine en région Bretagne. Il est doté d'une puissance installée de 12 MW.

Entré en vigueur le 1er mai 2021, le contrat de complément de rémunération de ce parc est d'une durée de 20 ans. Le site éolien compte quatre éoliennes Vestas V117 d'une puissance unitaire de 3 MW, et sa production d'électricité est estimée à plus de 30 GWh par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle d'environ 10 000 foyers français.

Avec la mise en service du parc éolien de Bazougeais, la première en 2021 pour Boralex, la Société fait un pas de plus dans la concrétisation de l'objectif Croissance de son plan stratégique. Cet objectif vise notamment à atteindre une puissance installée de 2 800 MW dans le monde en 2023.

En France, ce parc répond également aux objectifs de la région Bretagne dans le cadre du Pacte Electrique Breton, dont l'ambition est de répondre durablement aux défis auxquels la région est confrontée en matière de sécurisation de son alimentation électrique.

« Nous sommes très heureux de voir le parc éolien sortir de terre. En plus de servir l'intérêt général de sa région, le développement du parc éolien de Bazougeais est fort d'une démarche de concertation appuyée avec les populations locales et les services de l'Etat. Cette approche saine et collaborative fait partie de notre responsabilité sociétale d'entreprise. Elle permet de pérenniser une relation de bon voisinage au sein des territoires », a déclaré Nicolas Wolff, Vice-président et directeur général Boralex, Europe.

En tenant compte de la cession récente de la centrale de cogénération de Blendecques, la puissance installée de Boralex en France s'élève à 1 040 MW et sa puissance totale à travers le monde à 2 455 MW.

