/R E P R I S E -- Avis aux médias - Développement touristique dans la région du Centre-du-Québec/

QUÉBEC, le 30 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, le député d'Arthabaska, M. Éric Lefebvre, le député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, et le député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse virtuelle au cours de laquelle une annonce sera faite concernant le développement touristique de la région du Centre-du-Québec.

Date : Le lundi 3 mai 2021

Heure : 10 h

La conférence de presse sera diffusée en ligne via la plateforme Zoom.

Pour participer, les journalistes doivent confirmer leur participation avant 8 h le lundi 3 mai 2021 à sandra.oconnor@tourisme.gouv.qc.ca. Un hyperlien leur sera acheminé avant la conférence de presse.

Pour y accéder, vous devrez créer un compte ou vous authentifier sur la plateforme Zoom. Les représentants des médias doivent obligatoirement s'authentifier de la façon suivante : Prénom Nom (média représenté).

Il est recommandé de vous connecter 15 minutes avant le début de la conférence.

Les journalistes qui souhaitent recevoir le communiqué de presse avant le début de la conférence de presse doivent obligatoirement confirmer leur présence en ligne et leur adresse courriel en écrivant avant 8 h le lundi 3 mai 2021 à l'adresse courriel suivante : sandra.oconnor@tourisme.gouv.qc.ca.

