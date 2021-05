/R E P R I S E -- De la Nouvelle-France à l'ère numérique : BAnQ présente les Journées d'étude sur les archives judiciaires du 3 au 6 mai/





MONTRÉAL, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - Saviez-vous que 47 % de l'ensemble des archives conservées par les Archives nationales du Québec sont des archives judiciaires? Et qu'elles rassemblent les dossiers de litiges en matière civile, pénale et criminelle portés devant les tribunaux depuis le début du Régime français? Elles représentent des trésors de jurisprudence précieux pour les juristes et les criminologues et d'informations passionnantes pour les sociologues, les journalistes et les citoyens curieux!

Pour en savoir plus, participez aux Journées d'étude sur les archives judiciaires du 3 au 6 mai. Un événement en ligne, gratuit et ouvert à tous, présenté par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).

Sur le thème des archives judiciaires québécoises de la Nouvelle-France à aujourd'hui, ces journées d'étude réuniront le très honorable Richard Wagner, juge en chef du Canada, qui lancera l'événement en prononçant une allocution, Me Paul-Matthieu Grondin, bâtonnier du Québec, et près de 30 conférenciers. Ces invités de marque et spécialistes partageront leur expertise sur une variété de thèmes, comme la justice criminelle, les procès au temps de la Nouvelle-France ainsi que les défis du numérique et de la révolution technologique.

« Par leur ancienneté et leur volume ainsi que leur qualité, ces archives conservées par BAnQ et par les tribunaux permettent de suivre et de documenter l'évolution de la société québécoise. Elles offrent un immense potentiel pour la recherche, tout en étant liées directement à la protection des droits des citoyens. Aujourd'hui, leur numérisation devient cruciale afin de protéger les documents originaux et de rendre accessible ce bien commun inestimable. Ces archives conjuguent notre mémoire et, en partie, notre avenir. »

Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ

Cet événement Web est présenté dans le contexte du 100e anniversaire des Archives nationales du Québec avec le soutien de la Fondation de BAnQ, du Barreau du Québec, du Centre interuniversitaire d'études québécoises et de l'Université de Montréal.

En résumé :

Journées d'étude sur les archives judiciaires présentées par BAnQ

Du 3 au 6 mai 2021, entre 9 h et 12 h.

Un événement en ligne ouvert à tous.

La participation aux quatre matinées de conférences est gratuite, mais l'inscription en ligne est obligatoire.

Pour consulter le programme.

Pour accéder au site du 100e anniversaire des Archives nationales du Québec.

Au sujet de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois. La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre. Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents. La Grande Bibliothèque, située au coeur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques. BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique. banq.qc.ca

SOURCE Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Communiqué envoyé le 3 mai 2021 à 06:30 et diffusé par :