HEXO Corp annonce le remboursement d'une facilité de crédit

OTTAWA, 03 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO CORP (« HEXO », ou la « Société ») (TSX : HEXO; NYSE : HEXO) a annoncé aujourd'hui le remboursement, effectué en date effective du 30 avril 2021, du solde impayé total de sa facilité de crédit établie au terme de sa convention de crédit datée du 14 février 2019 avec la Banque Canadienne Impériale de Commerce, en tant que seul teneur de livre, co-chef de file et agent administrateur, et auprès de la Banque de Montréal en tant que co-chef de file et agent de syndication, ainsi que les intérêts courus et les frais associés, pour un montant d'environ 28,9 millions de dollars.



« Nous pensons que le remboursement de la facilité offre à HEXO une flexibilité, alors que nous continuons à mettre en oeuvre nos plans d'expansion aux États-Unis et que nous sommes sur la voie de devenir l'un des deux premiers producteurs autorisés canadiens en termes de ventes de cannabis récréatif à usage adulte, a déclaré Sébastien St-Louis, cofondateur et PDG d'HEXO. Nous tenons à remercier nos prêteurs pour le soutien qu'ils ont accordés à HEXO, contribuant ainsi à notre succès jusqu'ici. »

À propos d'HEXO (TSX : HEXO; NYSE : HEXO)

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui crée et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché international du cannabis. La Société dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO, HEXO Plus, Up, Original Stash et Bake Sale, ainsi que le marché thérapeutique avec HEXO cannabis médical. Pour plus d'informations, consultez le site hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison.

