XENOTHERA, avec son partenaire Excelya, annoncent le recrutement du premier patient de l'essai clinique EUROXAV de son traitement anti-COVID, le XAV-19





La biotech XENOTHERA démarre l'essai clinique européen de son traitement anti-COVID, le XAV-19. Le laboratoire nantais, promoteur de l'essai EUROXAV, est accompagné par son partenaire Excelya, CRO européenne. EUROXAV est un essai de phase III multi-centrique, randomisé qui recrutera 722 patients atteints de COVID modérée. L'essai se déroulera en Grèce, Bulgarie, Roumanie, Espagne et Turquie.

Le premier patient de l'essai a été recruté le 28 avril dans le centre du Professeur Poulakou (GR04) en Grèce. La cohorte de 722 patients viendra compléter les 398 patients de l'essai POLYCOR, essai réalisé dans 35 hôpitaux français sous la promotion du CHU de Nantes, qui vient de clôturer ses recrutements, et dont les résultats sont attendus à l'été.

« C'est une grande fierté pour Excelya d'accompagner XENOTHERA dans le développement du XAV-19 qui porte beaucoup d'espoir dans la bataille contre la COVID-19. Après plusieurs mois de mobilisation des équipes pour lancer le projet EUROXAV, l'inclusion de ce premier patient représente un pallier important. Notre ligne de mire est la mise à disposition rapide des résultats pour enclencher, nous l'espérons, les prochaines étapes qui bénéficieront aux patients et soignants » déclare Alan Morgan, Directeur-Général d'Excelya.

« Cette étape importante marque le début de l'essai EUROXAV dont les résultats sont attendus avec un grand intérêt. L'essai a pour but d'évaluer l'efficacité du XAV-19 chez des patients hospitalisés et ambulatoires, ce qui nous permettra d'analyser l'apport médical du XAV-19 dans des situations cliniques où il n'y a aujourd'hui pas de solution thérapeutique satisfaisante. » commente Odile Duvaux, co-fondatrice et président de XENOTHERA.

*********************

À propos du XAV-19 :

Le candidat médicament XAV-19 de XENOTHERA est un anticorps polyclonal anti-SARS-CoV-2 protecteur similaire à la réponse naturelle de l'homme. Basé sur une technologie propriétaire unique et brevetée, il agit par plusieurs mécanismes d'action, notamment la neutralisation du virus, en réduisant l'inflammation et en limitant les risques de tempête cytokinique.

À propos de XENOTHERA :

Créée en 2014, XENOTHERA est une biotech nantaise qui développe des anticorps polyclonaux « glyco-humanisés ». Sa plateforme technologique est bâtie sur une double expertise de génétique et d'immunologie. L'entreprise dispose d'un portefeuille complet de produits, dont le premier, le LIS1, un immunosuppresseur dans la transplantation, est en clinique depuis 2019. XENOTHERA a également développé son traitement contre les infections à coronavirus depuis plusieurs années. Le XAV-19 est le traitement de XENOTHERA destiné aux patients au début de l'hospitalisation, il s'appuie sur une technologie unique de production d'anticorps brevetée, développée et éprouvée depuis plusieurs années par la biotech.

XENOTHERA, membre du pôle de compétitivité Atlanpole Biotherapies, s'inscrit dans l'environnement scientifique et médical des Pays de la Loire. L'entreprise est soutenue depuis sa création par des investisseurs privés, par la Région Pays de la Loire, et par BPI France. Depuis sa création, l'entreprise a levé plus de 23 millions d'euros pour financer l'ensemble de ses produits.

Plus d'informations : www.xenothera.com

Suivre XENOTHERA sur les réseaux sociaux : LinkedIn Twitter

À propos d'Excelya :

Excelya est une société de recherche contractuelle européenne indépendante employant plus de 800 personnes et disposant de 17 bureaux et 12 entités juridiques répartis dans l'Europe entière. Excelya propose tous les modèles de coopération, depuis le conseil jusqu'aux services fonctionnels. La société fournit ces services de recherche à une multitude d'industries, notamment les secteurs pharmaceutique, biotechnologique, des dispositifs médicaux, de la cosmétique et de la nutrition. En tant que CRO entièrement intégrée, Excelya prend en charge la conception et l'exécution d'essais cliniques de Phase I, d'études post commercialisation et de projets de sécurité, biométrie et d'accès aux marchés. Excelya s'engage à mettre à disposition des experts de renom travaillant en étroite collaboration avec ses clients afin d'accélérer le développement médicamenteux de bout en bout, exploiter la science des données et repenser les soins aux patients.

Plus d'informations : https://excelya.com/fr/

Communiqué envoyé le 3 mai 2021 à 06:15 et diffusé par :