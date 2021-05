Avis de convocation - Aéro Montréal lancera la 6e édition du Sommet Chaîne mondiale d'approvisionnement aérospatiale





MONTRÉAL, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal invite les représentants des médias à assister à la 6e édition du Sommet chaîne mondiale d'approvisionnement aérospatiale, en présence de M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'innovation, de M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ainsi que de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'industrie du Canada, qui se déroulera du lundi 10 au mardi 11 mai 2021.

En raison des restrictions sanitaires en place requises par la Santé publique, l'événement se tiendra par vidéoconférence.

À l'occasion du plus grand rassemblement de décideurs du secteur aérospatial au Canada dans le domaine de l'approvisionnement, les conférenciers ouvriront la discussion sur les défis auxquels doit faire face la chaîne d'approvisionnement aérospatiale dans un contexte de profonde transformation. Les collaborations internationales seront à l'honneur pour aborder le défi climatique et les mécanismes de consolidation qui se mettent en place pour faire face à la crise.

À noter :

Date : Lundi 10 mai 2021 et mardi 11 mai 2021 Heure : 8 h 00 - 12 h 00 pour les deux journées Lieu : Par vidéoconférence

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

