Québec solidaire offre une pause-vaccin à son équipe pour faciliter la campagne de vaccination





QUÉBEC, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - À quelques jours du début de la vaccination de masse, Québec solidaire offre une pause-vaccin rémunérée à l'ensemble de son personnel. Les membres de l'équipe solidaire pourront accepter le premier rendez-vous proposé par Clic Santé, même s'ils doivent s'absenter sur les heures de travail.

« Comme employeur, Québec solidaire veut tout faire pour faciliter la vaccination des membres de notre équipe. Une pause-vaccin, c'est pratique pour les employés et c'est une contribution concrète des employeurs à la rapidité de la campagne de vaccination. Avec la vaccination de masse, la flexibilité est plus importante que jamais. Qu'est-ce que François Legault attend pour offrir une pause-vaccin à tous les travailleurs et les travailleuses du Québec? » affirme le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

Depuis plusieurs semaines, Québec solidaire fait pression sur la CAQ afin d'accorder jusqu'à 4 heures de congé payé à tous les travailleurs et les travailleuses qui vont se faire vacciner. La Saskatchewan, la Colombie-Britannique et l'Alberta ont déjà légiféré en ce sens. Comme le soulignaient 123 professionnels de la santé québécois plus tôt cette semaine, « éviter que l'emploi ne soit une barrière à la vaccination, c'est une intervention qui protège les individus, qui protège le réseau de la santé et qui, collectivement, nous aidera à nous en sortir plus rapidement. »

Pour la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, le gouvernement Legault montre le mauvais exemple en refusant une pause-vaccin aux travailleurs et aux travailleuses des services publics, contrairement à plusieurs gros employeurs du secteur privé.

« Plus les gens sont vaccinés, moins ils vont s'absenter parce qu'ils sont malades, moins ils vont transmettre le virus. Si les Starbucks et Bureau en gros de ce monde l'ont compris, comment ça se fait que le plus gros employeur du Québec, l'État québécois, n'est pas capable de montrer l'exemple? Ça fait dur! » lance Mme Massé.

